Búsqueda laboral: empresa de servicios incorpora encargado de Logística

Una empresa líder de servicios anunció la apertura de una vacante para el puesto de encargado de Logística. La búsqueda está orientada específicamente a la unidad de transporte de materiales a granel.

Según se detalló en la convocatoria, los requisitos incluyen contar con una experiencia mínima de dos años comprobable en funciones similares, siendo esta una condición excluyente para los aspirantes. El puesto ofrece horario central (Full Time), condiciones de contratación acordes al mercado y una remuneración establecida en función del servicio.

Las personas interesadas en postularse deben enviar su currículum vitae por correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected].