Búsqueda laboral: ProHygiene selecciona técnico comercial en Olavarría

La empresa ProHygiene anunció que se encuentra en la búsqueda de un técnico comercial para sumar a su equipo de trabajo en la ciudad.

Los requisitos para el puesto son:

Experiencia mínima de 2 años en instalaciones técnicas o de servicio.

Manejo de herramientas básicas.

Licencia de conducir al día.

Contar con vehículo propio (tipo utilitario).

Vocación de servicio y orientación al cliente.

La oferta incluye:

Salario competitivo y capacitación constante.

Horario de trabajo de lunes a viernes.

Integración a una empresa con presencia regional.

Los interesados deben enviar su CV por correo electrónico a la dirección: [email protected]