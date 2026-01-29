Búsqueda laboral: ProHygiene selecciona técnico comercial en Olavarría

La empresa ProHygiene anunció que se encuentra en la búsqueda de un técnico comercial para sumar a su equipo de trabajo en la ciudad.

Los requisitos para el puesto son:

  • Experiencia mínima de 2 años en instalaciones técnicas o de servicio.
  • Manejo de herramientas básicas.
  • Licencia de conducir al día.
  • Contar con vehículo propio (tipo utilitario).
  • Vocación de servicio y orientación al cliente.

La oferta incluye:

  • Salario competitivo y capacitación constante.
  • Horario de trabajo de lunes a viernes.
  • Integración a una empresa con presencia regional.

Los interesados deben enviar su CV por correo electrónico a la dirección: [email protected]

