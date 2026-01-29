Búsqueda laboral: ProHygiene selecciona técnico comercial en Olavarría
La empresa ProHygiene anunció que se encuentra en la búsqueda de un técnico comercial para sumar a su equipo de trabajo en la ciudad.
Los requisitos para el puesto son:
- Experiencia mínima de 2 años en instalaciones técnicas o de servicio.
- Manejo de herramientas básicas.
- Licencia de conducir al día.
- Contar con vehículo propio (tipo utilitario).
- Vocación de servicio y orientación al cliente.
La oferta incluye:
- Salario competitivo y capacitación constante.
- Horario de trabajo de lunes a viernes.
- Integración a una empresa con presencia regional.
Los interesados deben enviar su CV por correo electrónico a la dirección: [email protected]