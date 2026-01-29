Finalizó la temporada de Escuelas Abiertas de Verano en Olavarría

Este jueves por la mañana se realizó la jornada de cierre de la temporada 2026 del programa Escuelas Abiertas de Verano en el sector de piletas del Club Racing. La iniciativa, que este año alcanzó a más de 800 niños, niñas y adolescentes, ofreció actividades recreativas y de aprendizaje en distintos puntos del Partido.

Del encuentro participaron el intendente Maximiliano Wesner junto a autoridades educativas y municipales, entre ellos el Jefe Distrital de Educación Julio Benítez y el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet.

Durante el ciclo 2025/2026, los asistentes contaron con más de 20 sedes distribuidas en la ciudad y las localidades, donde además de las propuestas lúdicas y el uso de piletas, se brindó servicio de desayuno y almuerzo.

El programa es coordinado por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en un trabajo conjunto con el Consejo Escolar y el Municipio. Desde la gestión local se brindó el soporte para el mantenimiento de los espejos de agua, la contratación de guardavidas y profesores, y el servicio de transporte para los chicos.

Sedes y espacios de agua

Las actividades se desarrollaron en establecimientos como los CEC Nº 801, 802, 803, 804 y 805; escuelas primarias de Loma Negra, Espigas, Recalde, Blanca Grande y Colonia San Miguel; escuelas de educación especial y centros de formación integral.

Por su parte, los espejos de agua utilizados pertenecieron a los clubes Sierra Chica, Hinojo, San Martín de Sierras Bayas, Loma Negra, Pueblo Nuevo y Racing, además de las piletas en las localidades y el Bioparque Municipal La Máxima.