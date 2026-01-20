En Olavarría 24 food trucks habilitados y avanzarán en modificaciones de la Ordenanza que los regula

Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo mantuvieron en las últimas horas un encuentro con propietarios y trabajadores de food trucks, un sector que viene registrando un marcado crecimiento en Olavarría y que ganó protagonismo a partir de su participación en distintos eventos organizados por el Municipio.

La reunión se realizó en el Salón Blanco del Palacio San Martín y fue encabezada por el secretario del área, José Pablo Di Uono, junto al subsecretario de Empresas e Inversiones Bernardo Baldino, la coordinadora de Economía Popular Solange Rivarola y la técnica Paula Bilotto. Del encuentro participaron alrededor de 20 referentes de este tipo de emprendimientos gastronómicos.

Durante la charla se destacó la presencia sostenida de los food trucks en la agenda de actividades municipales, en especial durante la temporada de verano, lo que permitió ampliar la oferta gastronómica y generar un movimiento económico significativo. En ese marco, se explicó que se viene trabajando de manera articulada con la Dirección de Habilitaciones para realizar un seguimiento del estado de los carros de comida y coordinar su participación tanto en eventos públicos como privados.

Otro de los ejes centrales del encuentro fue el análisis de la Ordenanza Municipal N° 4190/17, que regula la actividad. La propuesta fue revisar la normativa de manera conjunta para evaluar posibles actualizaciones o modificaciones, con el objetivo de adecuarla a las necesidades actuales, mejorar las condiciones de trabajo y garantizar criterios de equidad en el acceso.

Actualmente, la ciudad cuenta con 24 food trucks habilitados, un número que refleja el crecimiento y la diversidad del sector. A partir de este escenario, se planteó la necesidad de conformar una mesa de trabajo permanente que permita avanzar en la elaboración de un proyecto de ordenanza actualizado, con la posibilidad de sumar a otros actores vinculados a la actividad.

Finalmente, se acordó dar continuidad a este tipo de encuentros para abordar cuestiones vinculadas a los espacios habilitados, la logística y la periodicidad de funcionamiento, incluyendo días y horarios de actividad.