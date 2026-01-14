Alerta amarilla para Olavarría y la región

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas que afectará a Olavarría y la región durante la madrugada del jueves 15.

Según el informe oficial, el área será impactada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, que estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo y abundante precipitación en cortos períodos de tiempo.

En cuanto a los acumulados previstos, se estiman valores de entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores estos registros puedan ser superados de manera puntual.

Ante este escenario, se recomienda a la comunidad tomar precauciones, evitar circular durante el desarrollo de las tormentas más intensas y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del alerta.