Dos mujeres heridas tras un fuerte choque entre un auto y un patrullero

​Dos mujeres fueron trasladadas al hospital municipal Héctor Cura este miércoles, tras protagonizar una violenta colisión en la intersección de Avenida Del Valle y Tierra del Fuego.

​El siniestro se produjo cuando un Volkswagen Virtus, perteneciente al Comando de Patrullas de Olavarría, fue impactado por un Volkswagen Polo que circulaba en dirección a La Rioja. Debido a la fuerza del choque, ambos vehículos quedaron posicionados sobre el pasaje del separador de la avenida.

​En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios, quienes concurrieron con la Unidad 17 del Cuartel Central para realizar las tareas de extracción de una de las conductoras, que había quedado atrapada en el habitáculo. Posteriormente, ambas mujeres fueron derivadas al centro asistencial de salud para ser atendidas por las heridas sufridas.

​El tránsito permanece interrumpido en Avenida Del Valle y Antártida Argentina, en sentido hacia La Rioja, mientras que la mano contraria, con dirección a Pellegrini, se encuentra liberada. En el sector continúa trabajando personal policial del Comando de Patrullas para las tareas de rigor.

