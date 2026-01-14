La inflación de 2025 fue de 31,5%

(NA) – La inflación de diciembre fue de 2,8%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De esta manera, la inflación en el 2025 fue de 31,5% y alcanzó el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017).

Transporte (4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el último mes del año.

Mientras que en las de menor variación se ubicaron Prendas de vestir y calzado y Educación con 1,1% y 0,4%, respectivamente.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).

Con respecto a las regiones, el mayor nivel se registró en Noreste (3,4%).

Región Noreste: 3,4%.

3,4%. Región Cuyo: 3%.

3%. Región Pampeana: 2,9%.

2,9%. Región GBA: 2,8%.

2,8%. Región Patagonia: 2,6%.

2,6%. Región Noroeste: 2,6%.

Teniendo en cuenta los doce meses, desde julio que el sendero alcista comenzó la racha: julio (1,9%), agosto (1,9%), septiembre (2,1%), octubre (2,3%), noviembre (2,5%) y dicimebre (2,8%).

A su vez, los meses con mayor inflación fueron marzo (3,7%), abril (2,8%) y diciembre (2,8%).

Lo cierto es que el IPC del último mes del año quedó por encima de lo que habían promediado las principales consultoras, que oscilaban entre 2,3% y 2,6%.

Uno por uno, la variación de las divisiones del IPC de diciembre

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,1%.

3,1%. Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,8%.

2,8%. Prendas de vestir y calzado: 1,1%.

1,1%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,4%.

3,4%. Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2%.

2%. Salud: 2,1%.

2,1%. Transporte: 4%.

4%. Comunicación: 3,3%.

3,3%. Recreación y cultura: 2,5%.

2,5%. Educación: 0,4%.

0,4%. Restaurantes y hoteles: 3,2%.

3,2%. Bienes y servicios varios: 2,6%.

Se cambia la medición de la inflación

Con motivo de actualizar el indicador, el INDEC cambiará la metodología que utiliza para calcular el IPC nacional.

El actual método utiliza la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004/2005. A partir de ahora, ese indicador pasará a ser del año 2017/2018.

Marco Lavagna, titular del organismo, explicó que el nuevo índice pasará a tener un total de 500.000 precios y 24.000 informantes.

La reacción del Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló los logros por los cuales la inflación anual cerró en el nivel más bajo desde 2017.

“Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2”.

En ese sentido, señaló que el programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el «estricto control» de la cantidad de dinero y la capitalización del Banco Central “seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación”.

“Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez”, concluyó.

Por su parte, el presidente Javier Milei fue breve en su mensaje y agradeció a su Ministro económico.

“’Toto’, el más grande. Fin”, fue lo que publicó en sus redes.

Por último, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni indicó que la baja de la inflación “no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer”.