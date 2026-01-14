Gustavo Daniel Gordillo “El Mono” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 13 de enero de 2026, a los 48 años de edad. Su madre Nora Candia; sus hijos; sus hermanos; sus hermanos políticos; sus sobrinos; sus tíos; sus primos; sus amigos; sus compañeros de trabajo y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento “D”, el miércoles 14 de enero de 08:30 a 12:30 horas. El responso tendrá lugar en la Capilla Ardiente. La inhumación se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz, el miércoles 14 de enero a las 12:30 horas.

Servicio adherido al Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (S.T.M.O). Vecino de CECO 1. Nacido en Olavarría. Empleado municipal, chofer de ambulancias del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”.

