Desde el Parque Industrial de Olavarría, una empresa desarrolla equipamiento para Vaca Muerta

La empresa olavarriense Silicom, con más de 20 años de trayectoria en soluciones eléctricas y de automatización industrial, avanza en el desarrollo de equipamiento destinado al sector energético, particularmente para proyectos vinculados a Vaca Muerta, el yacimiento petrolífero ubicado en la provincia de Neuquén.

La firma, que posee su planta en el Parque Industrial de Olavarría, viene orientando desde hace aproximadamente dos años parte de su producción hacia el mercado de oil y gas, uno de los sectores que actualmente concentra mayor nivel de inversiones y movimiento en el país. En ese marco, la empresa desarrolla tableros eléctricos industriales y soluciones de automatización que permiten dar respuesta a las demandas de distintas plantas vinculadas a la actividad energética.

Un proyecto conjunto con empresas locales

En paralelo, Silicom participa junto a las firmas olavarrienses Eco Control e IMPO en el desarrollo de una subestación eléctrica de media tensión destinada a la industria petrolera. El proyecto consiste en la construcción de una sala eléctrica de aproximadamente 400 metros cuadrados y cinco metros de altura, que será instalada en una planta PTC dedicada al procesamiento y tratamiento de crudo.

El desarrollo se realiza de manera articulada entre las tres empresas. Desde Silicom se lleva adelante el desarrollo eléctrico, mientras que IMPO trabaja en la estructura de la sala y Eco Control en el sistema de climatización de la subestación. Esta iniciativa permitió conformar un clúster industrial olavarriense, orientado a brindar soluciones tecnológicas para el sector energético.

Visita a la planta

En este contexto, este miércoles al mediodía el intendente Maximiliano Wesner visitó la sede de la empresa acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Pablo Di Uono, y el subsecretario de Empresas e Inversiones, Bernardo Baldino.

Durante la actividad fueron recibidos por los ingenieros Boris Biondi y Gabriel Gramundo, titulares de Silicom, quienes presentaron los distintos desarrollos que la firma lleva adelante y el proyecto de subestación eléctrica vinculado a Vaca Muerta. La recorrida incluyó además una visita a instalaciones relacionadas con el desarrollo de este trabajo conjunto entre empresas locales.

El intendente Wesner destacó el trabajo de las firmas olavarrienses y valoró la capacidad de articular conocimientos y recursos para responder a demandas de sectores industriales estratégicos, como el energético.