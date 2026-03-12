Un motociclista resultó herido en un siniestro vial frente a la terminal

​Un siniestro vial se produjo este jueves alrededor de las 8 de la mañana en la intersección de la avenida Pringles y Sargento Cabral, frente a la Terminal de Ómnibus, en el carril con sentido hacia la avenida Necochea.

​El hecho de tránsito ocurrió cuando una motocicleta de 110 cc impactó por alcance contra la parte trasera de una camioneta Ford Ranger. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor sufrió diversas heridas.

​Una ambulancia trasladó al motociclista al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura», donde recibió atención médica. Según se informó oficialmente, el paciente fue dado de alta dos horas más tarde tras constatarse que las lesiones no revestían gravedad.

​En el lugar del hecho trabajó personal policial del Comando de Patrullas Olavarría (CPO) para ordenar la circulación vehicular y realizar las tareas pertinentes.

​(En Línea Noticias)