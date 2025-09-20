En en el Centro Cultural Universitario se dictará un taller sobre “Filosofía Oriental”

La propuesta del taller tiene como objetivo propiciar encuentros para vivenciar la filosofía oriental, mediante la lectura de las enseñanzas milenarias, acercando saberes, experiencias, prácticas, tradiciones y relatos antiguos. Se reflexionará acerca de las virtudes de Confucio y Mencio (aspectos como la benevolencia, la cortesía) hacia uno mismo y quienes nos rodean; Lao Tse se trabajará en relación de la armonía con la naturaleza, la vida sencilla y la humildad; en el caso de Buda se practicará el autodespertar y la paz interior.

La actividad estará a cargo de Eric Chang y Pamela Martín quien viene realizando estas propuestas en otras ciudades, y continúa formándose con sus maestros sobre las enseñanzas de la filosofía oriental aplicadas a la vida cotidiana.

El taller es gratuito, abierto a toda la comunidad (cupos limitados). Está programado para tres encuentros (uno por mes). El primero se realizará el día miércoles 15 de octubre de 18 a 20 horas en la Sede del Centro Cultural Universitario ubicado en San Martín 1955.

Para mayor información e inscripción comunicarse por correo electrónico: [email protected]Centro Cultural Universitario UNICEN

