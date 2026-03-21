Incendio en una vivienda: piden donaciones para ayudar a la familia afectada

En la madrugada de este sábado se incendió la vivienda de una vecina de Olavarría.

El fuego afectó principalmente el comedor y la cocina, y la familia necesita colaboración para poder recomponer lo dañado.

Quienes quieran ayudar pueden acercar elementos de limpieza, insumos eléctricos como cables, térmica y perilla para instalación, materiales de construcción, artículos de higiene, muebles o artículos de cocina.

Las donaciones pueden llevarse a Emiliozzi 6614 o comunicarse con Romi al 2284695081.