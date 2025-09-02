La participación estudiantil como eje de debate y diálogo

El Centro Cultural Universitario Olavarría fue sede del conversatorio “Jóvenes, Escuela Secundaria y participación”, en el marco del Ciclo “Escuela y Jóvenes en debate” que desarrolla el Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN).

En este segundo encuentro se analizó el rol de la escuela secundaria en relación a la participación política juvenil, para lo que se abordaron las normativas que promueven la participación estudiantil y las prácticas que ocurren de forma cotidiana en las escuelas.

La coordinación estuvo a cargo de la Dra. Stella Pasquariello y de la Esp. Florencia Torregiani, con la participación de estudiantes de nivel terciario y secundario, miembros de centros de estudiantes de nivel secundario, referentes del HCD estudiantil, docentes en formación y en ejercicio de nuestra ciudad.

El conversatorio promovió debatir y compartir experiencias y sensaciones acerca de la complejidad de la participación estudiantil, la importancia de esta práctica y conocer cuáles son los espacios que propician la práctica política en las escuelas secundarias de Olavarría.

El objetivo del ciclo de conversatorios del Departamento de Educación, cuya primera charla se llevó adelante en junio pasado, es poner en diálogo tópicos, preguntas y discusiones actuales que conectan a la escuela secundaria con quienes la viven día a día, para lo que se promueve la construcción colectiva de conocimientos que retroalimenten las propuestas de formación docente.