Galli salió a «patear» la calle con la boleta de LLA

El tercer candidato a Senador de la alianza La Libertad Avanza, Ezequiel Galli salió a «patear» las calles de Olavarría en el tramo final de la campaña electoral que desembocará en las elecciones bonaerenses de este domingo 7 de septiembre.

Mochila y boletas en mano, Ezequiel Galli se dejó ver este martes en el tramo final de una campaña que no lo tuvo como protagonista en un ciento por ciento.

«Militancia» es el poco texto que acompaña la foto que Galli subió sus redes sociales en las primeras horas de la tarde.

La campaña local de la alianza La Libertad Avanza tuvo varios percances en los últimos días dado que se suspendieron dos importantes visitas: no fue posible la llegada de Karina Milei y tampoco se concretó la visita de Federico Adolfo Sturzenegger, ministro del gabinete nacional.