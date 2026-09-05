María Auxiliadora debió aclarar que atiende con normalidad a afiliados de IOMA, OSECAC y otras obras sociales

Por la mañana de este viernes fuentes inobjetables habían dado cuenta que la atención estaba interrumpida. La clinica se limitó a publicar una historia de Instagram aclarando la situación.

En la tarde de este viernes, Clínica María Auxiliadora debió aclarar que su servicio de Guardia y Emergencias continúa atendiendo con normalidad a afiliados de IOMA, OSECAC, Policía Federal y demás obras sociales, ante la información que había trascendido durante la jornada respecto de la atención en la institución.

La aclaración fue realizada exclusivamente a través de una historia publicada en la cuenta de Instagram de la clínica, sin que hasta el momento se difundiera un comunicado formal por otra vía.

Bajo el título “Información importante. Para nuestra comunidad”, María Auxiliadora informó: “Nuestra Guardia y Emergencias atiende con normalidad”, y precisó que el servicio funciona “24 HS · 365 DÍAS”.

En la misma publicación, la institución mencionó expresamente a IOMA, OSECAC y Policía Federal, además de señalar que la atención alcanza a afiliados de “demás obras sociales”.

La comunicación se produjo luego de que fuentes calificadas e inobjetables allegadas a María Auxiliadora hicieran saber que se habían registrado dificultades vinculadas con la atención de afiliados de distintas obras sociales. Esa información fue la que dio origen a la cobertura publicada durante la jornada.

En paralelo, autoridades del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría y de OSECAC señalaron que las prestaciones de la obra social en María Auxiliadora no se encuentran interrumpidas.

Cabe señalar que el mensaje difundido por la clínica se refiere específicamente al funcionamiento de Guardia y Emergencias y no brinda precisiones sobre el resto de las prestaciones.

De esta manera, la comunicación de María Auxiliadora permite establecer que, al menos respecto de su servicio de Guardia y Emergencias, la institución asegura que la atención se mantiene con normalidad para afiliados de IOMA, OSECAC, Policía Federal y otras obras sociales.