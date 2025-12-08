No Te Va Gustar vuelve a Olavarría: show confirmado para abril de 2026
La banda uruguaya No Te Va Gustar (NTVG) regresará a Olavarría el 28 de abril de 2026, para presentar su nuevo disco “Florece en el caos”. El show se realizará en el Maxigimnasio del Club Estudiantes y la visita fue confirmada por la productora Morella.
La venta de entradas comenzará el miércoles 10, desde las 10:00, a través del sistema ArTicket. También habrá puntos de venta físicos en: Olavarría: Tecnocentro, Rivadavia 3065, Azul: Disquería Liverpool, Moreno 626, Bolívar: PC Cell, Olavarría 112
Además, la productora informó que se podrá abonar en hasta cuatro cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia.
Cada presentación de NTVG en Olavarría fue a sala llena. Pasaron tanto por el Maxigimnasio —donde celebraron sus 20 años de trayectoria— como por el Teatro Municipal, siempre con una gran respuesta del público.
La presentación en Olavarría será parte de una gira provincial que llevará al grupo por distintos puntos de la región.
Hace apenas un mes, la banda cerró su tour “30 años” con un show multitudinario en el Estadio UNO de La Plata, donde repasó su carrera y los grandes éxitos que ya forman parte del cancionero del rock nacional.
NTVG
No te va Gustar se formó en mayo de 1994, cuando la mayoría de sus integrantes rondaban los 16 años. Originalmente era un trío de rock con bajo, guitarra y batería, que estaba conformado por Emiliano Brancciari, Mateo Moreno y Pablo Abdala e inspirados en Oasis y The Beatles.
Entre 1996 y 1997 el sonido de la banda evolucionó y lograron expandir su música incorporando percusión y vientos e incursionando en nuevos ritmos (reggae, candombe, salsa, ska). Las raíces rockeras originales de esta banda uruguayo-argentina se ven enriquecidas y coloreadas, sin perder su predominio. Esta fusión de ritmos fue el sello distintivo del grupo.
Para 1998, ya con un sonido formado, NTVG obtuvo el primer puesto en los dos certámenes destinados a la búsqueda de bandas nuevas que se realizaron ese año en Uruguay: El “III Festival de la Canción de Montevideo”, y el concurso organizado por la Comisión de la Juventud de la Intendencia Municipal de Montevideo.