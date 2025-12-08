Orlando Héctor Flis (Q.E.P.D.)

Falleció en CABA el 7 de diciembre de 2025 a los 70 años de edad. Su esposa Selva Casas; sus hijos Paola, Roxana y Thiago Flis; sus hijos políticos Sebastián Pereyra y Carlos Martínez; sus nietos Aston Pereyra y Leo Martínez; sus hermanos, sobrinos, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Velatorio: España 2942, Departamento “C”. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Loma de Paz. Día y hora: lunes 8 de diciembre a las 10:30. Barrio en el que vivía: Belgrano. Lugar de nacimiento: Mendoza. Actividad que desarrollaba: maquinista.