Teodoro Julián Laborde «Petiso» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 7 de diciembre de 2025 a los 75 años de edad. Sus hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermana política, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Cremación: Crematorio Pinos de Paz. Día y hora: martes 9 de diciembre a las 12:30. Servicio adherido a Coopelectric. Barrio en el que vivía: Villa Maylín. Lugar de nacimiento: Olavarría. Actividad que desarrollaba: metalúrgico jubilado.