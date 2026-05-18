Atilio Ruben Angerami (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 18 de mayo de 2026 a los 74 años de edad. Sus hijos Juan Cruz, Andrea, Martin y Carolina; su hija política Cintia Radisich; sus nietos Valentin, Clara, Juance, Ciro, Juliana, Martina y Nicolas; su sobrina Veronica, familiares y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento E, desde el lunes 18 de mayo a las 10:00 horas hasta las 20:00 horas. El responso se llevará a cabo en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz el martes 19 de mayo a las 8:30 horas.

Se trataba de un vecino jubilado de Loma Negra que residía en el barrio Sarmiento y era nativo de Olavarría. Servicio adherido a Coopelectric.