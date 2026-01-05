Nuevos horarios en espacios municipales

La Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio de Olavarría dio a conocer los nuevos horarios de funcionamiento de los distintos espacios culturales municipales, que estarán vigentes durante los meses de enero y febrero.

En el caso del Museo Dámaso Arce, abrirá de martes a viernes de 9 a 12 horas, mientras que el horario vespertino será de miércoles a domingo de 18 a 21. Por su parte, el Museo Hermanos Emiliozzi atenderá al público de martes a viernes de 8 a 12 y, además, de jueves a domingo de 18 a 21 horas.

Los Museos de los Pueblos funcionarán de martes a viernes de 8 a 13 horas y los sábados de 10 a 13. Asimismo, también abrirán en los días en los que se desarrollen actividades programadas en el marco de “Olavarría en verano”, las cuales serán anunciadas oportunamente a través de gacetillas y redes sociales oficiales.

En cuanto al Centro Cultural Municipal “San José”, el espacio abrirá de lunes a viernes de 7 a 14 horas. Además, los miércoles, jueves y viernes lo hará de 16 a 20, mientras que los sábados y domingos permanecerá abierto de 18 a 21 horas.

El Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti” atenderá de martes a viernes de 8 a 14, y los sábados y domingos de 18 a 20 horas. Los lunes permanecerá cerrado.

Por otro lado, el Bioparque Municipal “La Máxima” estará abierto de martes a domingo de 8 a 20 horas. En ese marco, el reptilario podrá visitarse los domingos de 15 a 18, mientras que los lunes el predio permanecerá cerrado.

El Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica (CIIT) funcionará de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Finalmente, la boletería del Teatro Municipal atenderá de lunes a viernes de 7 a 14, y los días de espectáculo permanecerá abierta hasta dos horas antes del inicio de cada función.

