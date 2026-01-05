La Red de Mercociudades manifestó su preocupación por la situación de Venezuela

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Red de Mercociudades expresó su profunda preocupación por la situación que atraviesa Venezuela y advirtió sobre una grave amenaza a la soberanía y a la estabilidad de América Latina.

En el pronunciamiento institucional, el bloque regional que integran numerosas ciudades del continente —entre ellas Tandil— sostuvo que los acontecimientos recientes representan un riesgo directo para la soberanía nacional de los países latinoamericanos y para el equilibrio regional.

Desde Mercociudades remarcaron que las ciudades miembro comparten una mirada común basada en la defensa de los valores democráticos, el diálogo y la cooperación entre los pueblos. En ese marco, reafirmaron el rol de los gobiernos locales como actores claves en la construcción de consensos y en la promoción de la paz en la región.

Asimismo, el comunicado subrayó que cualquier salida al conflicto debe darse exclusivamente por vías institucionales. Según señalaron, la mediación política, el respeto a las instituciones internacionales y la solución pacífica de las controversias constituyen los únicos caminos legítimos para superar la crisis.

Por último, la red regional llamó a continuar fortaleciendo la integración latinoamericana y destacó que la estabilidad de cada país es fundamental para el desarrollo de todas las comunidades que forman parte del bloque.