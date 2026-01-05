De milagro no pasó a mayores: Un automóvil impactó contra el frente de un comercio en pleno centro

Un automóvil Fiat Uno terminó sobre la vereda y chocó contra el frente de un comercio en la esquina de Moreno y General Paz.

Según se pudo reconstruir, el vehículo circulaba por calle Moreno y al llegar al cruce con General Paz una camioneta frenó para cederle el paso. En ese momento, cuando el conductor del Fiat comenzó a cruzar la intersección, otro auto apareció por detrás de la camioneta con intención de sobrepasarla.

El conductor del Fiat Uno intentó esquivar al otro rodado, perdió el control y terminó subiéndose a la vereda, donde impactó contra la pared del local comercial “Allegra”, ubicado en esa esquina.

De acuerdo a lo manifestado por el propio conductor, no resultó con lesiones producto del choque. En el lugar se registraron daños materiales en el frente del comercio.