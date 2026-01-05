Piden justicia por el joven de 15 años apuñalado en una panadería

Imagenes Mauricio Latorre

Familiares y amigos de Alan Joel Salvareschi se manifestaron frente a la sede de la fiscalía local para exigir justicia tras la agresión sufrida por el adolescente el pasado 28 de diciembre. El hecho ocurrió en la intersección de General Paz y 25 de mayo, en la ciudad de Olavarría.

Según relataron sus allegados, el ataque se produjo cuando los agresores ingresaron a un comercio rompiendo una puerta. «Mientras uno le daba puñaladas, el otro agarró un palo y le propina muchos palazos en la cabeza a mi primo», detalló una de las entrevistadas sobre la violencia del episodio. Tras la agresión, los involucrados huyeron del lugar y fueron interceptados por personal policial en Dorrego y España.

La causa se encuentra caratulada como lesiones agravadas con intervención de la UFI N° 17, aunque la familia reclama el cambio a tentativa de homicidio. «No fueron con intención de lastimar a Alan, fueron con intención de matarlo porque le dieron una puñalada en el cuello», expresaron los familiares. Además, aseguraron que en registros fílmicos del hecho se escucha a uno de los atacantes gritar: «vamos porque lo matamos por fin».

Respecto al estado de salud, el joven permanece internado en el hospital local en terapia intensiva con pronóstico reservado. «Mi sobrino está ahí peleando por su vida», manifestaron desde su entorno, señalando que la víctima requiere una cirugía y que el cirujano les informó que la herida en el cuello no afectó la arteria.

Finalmente, la familia denunció la falta de recursos para contar con un abogado particular y el temor por amenazas recibidas tras realizar escraches públicos. «Necesitamos que alguien defienda a Alan porque esto es injusto», concluyeron, mientras continúan organizando rifas para costear los gastos legales.