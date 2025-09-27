Presentación de distintivos del nivel secundario de la Modalidad de Adultos

El lunes 22 de septiembre se realizó la presentación de distintivos de los futuros egresados del nivel secundario de la Modalidad de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores del distrito de Olavarría

El evento que se desarrolló en las instalaciones del Club Pueblo Nuevo reunió a más de 200 estudiantes que egresarán en el mes de diciembre de este año. Participaron todos los Centros Educativos de Nivel Secundario – CENS de Olavarría:

El CENS N° 451 con sedes en la Escuela Primaria N° 22, Escuela Primaria N° 79 de Loma Negra y Escuela Secundaria N° 8.

El CENS N° 452 con sede en la Escuela Primaria N° 32 del Barrio Luján.

El CENS N° 453 con sede en la Escuela Primaria N°80 del Barrio CECO.

El CENS N° 454 con sede en la Escuela Primaria N° 14 de Sierras Bayas.

Y las comisiones del Plan Fines que funcionan en la Escuela Primaria N°1, Escuela Primaria N° 55 del Barrio AOMA, Escuela Secundaria N° 4 de Hinojo, la Escuela Primaria N° 2 de Sierra Chica, Red Puentes y el Nido del Barrio El Progreso.

La jornada estuvo a cargo de la Docente Marina Pastore y los futuros egresados fueron festejados hasta las lágrimas por familiares, amigos y el público en general, reconociendo el esfuerzo que significa finalizar el nivel secundaria.

También estuvieron presentes el presidente del Consejo Escolar de Olavarría Ariel Rodriguez, el Inspector de la modalidad, los equipos de gestión de los CENS, los Coordinadores del Plan Fines, preceptores y docentes.