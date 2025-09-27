Turismo: se podrá viajar con Banco Nación en 12 cuotas sin interés y con beneficios exclusivos

En el marco de la “Feria Internacional de Turismo de América Latina” (FIT 2025), que se desarrolla desde el 27 al 30 de septiembre en La Rural, el Banco Nación presentó su oferta de turismo, que incluye descuentos especiales de hasta un 20% y amplias facilidades de pago en cuotas sin interés en diferentes rubros vinculados al sector.

El acto inaugural fue encabezado por el presidente de la Nación, Javier Milei, quien estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos; los ministros del Interior, Lisandro Catalán, y de Seguridad, Patricia Bullrich; el secretario de Turismo, Deporte y Ambiente, Daniel Scioli; el titular del Banco Nación, Daniel Tillard; y su par de la FIT, Andrés Deyá.

En la oportunidad, Tillard destacó que “como principal Banco argentino no podemos dejar de tener una oferta muy potente a favor del turismo interno, por lo que hemos ampliado y reforzado nuestra propuesta permanente”.

Además, agregó que “hemos decidido ampliar nuestras soluciones para que empresas del sector y cualquier persona mayor de edad puedan hacerse, instantáneamente, clientas del Banco y adherir a las promociones.

Los beneficios estarán disponibles para los clientes del Banco Nación que operen con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, en las siguientes categorías:

· Agencias de turismo: 6, 9 y 12 cuotas sin interés, en comercios con rubros habilitados para operar en pesos y con destinos nacionales.

· Gastronomía: 20% de descuento, con tope de $ 10.000 por compra, a través de “MODO BNA+”.

· Hotelería y hostería:

– 10% de descuento, sin tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés.

– 9 y 12 cuotas sin interés, a través de “MODO BNA+”.

· Alquiler de autos: 6 o 12 cuotas sin interés, a través de “MODO BNA+”.

· Balnearios: 10% de descuento y 6 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, a través de “MODO BNA+”.

· Micros de larga distancia nacionales: 10% de descuento y 3 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, a través de “MODO BNA+”.

· Productos regionales: 20% de descuento y 3 cuotas sin interés, con tope de $ 20.000 por tarjeta por mes, a través de “MODO BNA+”.

Más información: https://semananacion.com.ar/semananacion/turismo25.



Para quienes concurran a la Feria, la entidad cuenta con un stand institucional para ofrecer atención personalizada a todos los visitantes, donde especialistas brindan asesoramiento sobre los productos, servicios y beneficios exclusivos diseñados para el sector.

En esta edición de la Feria, participarán las 24 provincias argentinas y más de 60 países, con cerca de 1.700 expositores que recibirán a más de 135.000 visitantes

De esta manera, el Banco Nación apoya al turismo nacional y potencia el desarrollo de este sector clave para la economía del país, brindando a sus clientes la posibilidad de acceder a más destinos y experiencias, y mayores facilidades de pago.