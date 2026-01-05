Requisitos para tramitar la eximición de pago al Estacionamiento Medido

Se encuentra abierto el plazo para tramitar la renovación de la eximición del pago del Estacionamiento Medido en Olavarría, tanto para frentistas como para personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La gestión podrá realizarse hasta el próximo 31 de marzo y corresponde al período 2026. Desde el área se aclaró que, en los casos en los que la eximición se solicita por primera vez, el trámite puede iniciarse durante todo el año.

Las personas interesadas deben acercarse a la oficina de Estacionamiento Medido, ubicada en Rivadavia 2780, junto al Teatro Municipal, en el horario de 8 a 17. Ante cualquier consulta, también se encuentra habilitada la línea telefónica 2284-653468.

En el caso de la eximición por discapacidad, se deberá presentar el Certificado Único de Discapacidad vigente, documentación del vehículo por el cual se solicita el beneficio, DNI del titular del rodado y de la persona con CUD, y constancia que acredite el vínculo entre ambos, si correspondiera.

Para quienes gestionen la eximición como frentistas residentes, será necesario acreditar la residencia en el inmueble mediante escritura o contrato de alquiler debidamente certificado, presentar DNI con domicilio en ese lugar, documentación del vehículo, constancia de libre deuda municipal —que se entrega en el momento del trámite— y, de ser necesario, documentación que justifique el vínculo entre el contribuyente y el solicitante.

Desde el Municipio se recordó que la eximición alcanza a un solo vehículo por residente.