Más de 200 personas ya se anotaron para la primera correcaminata nocturna del verano

Más de 200 personas ya se inscribieron para participar de la primera correcaminata nocturna del verano en Olavarría, que se realizará este jueves 8 de enero en el marco del programa “Olavarría en Verano”.

La propuesta es abierta y gratuita, y quienes aún deseen sumarse pueden hacerlo completando el formulario online habilitado por la organización. La actividad tendrá como punto de encuentro el Centro Cultural Municipal “San José”, desde donde se realizará la largada y el arribo.

Además de la prueba deportiva, en el lugar se desarrollarán distintas propuestas recreativas para todas las edades, con el objetivo de que vecinos y vecinas puedan acercarse a disfrutar de la jornada en familia o con amigos.

La correcaminata principal comenzará a las 21 horas y contará con un recorrido de 3 kilómetros. Sin embargo, las actividades se iniciarán previamente. Desde las 19:30 se brindará una clase abierta de gimnasia a cargo de profesoras del área de Deporte Social.

Luego, a partir de las 20:30, se llevarán a cabo las carreras destinadas a chicos y chicas de distintas edades, uno de los momentos más convocantes del evento.

Desde la organización recordaron que el calendario de correcaminatas nocturnas continuará a lo largo del verano, tanto en la ciudad como en las localidades del Partido, por lo que se recomienda seguir las publicaciones oficiales para conocer las próximas fechas.