En un año, Olavarría registró casi un 6,5% menos de nacimientos

La baja sostenida de la natalidad que se viene registrando en la Argentina, también se refleja con claridad en Olavarría: durante 2025 se registraron en el distrito 855 nacimientos, una cifra que confirma el descenso observado en los últimos años.

De acuerdo a los datos oficiales, en 2024 se habían contabilizado 914 nacimientos, mientras que en 2020 —primer año con registros comparables— la cifra había alcanzado los 1.312.

En cinco años, la caída supera el 34%. Ahora, en el caso de Olavarría cayó un 6,45% interanual entre 2024 y 2025

En 2025, en Olavarría, nacieron 451 varones y 404 mujeres

Una tendencia que se profundiza

La evolución de los números muestra una retracción constante en la cantidad de nacimientos en el partido. Entre 2020 y 2025, Olavarría perdió más de 450 nacimientos anuales, en línea con lo que ocurre en otros distritos del centro bonaerense y del país.

A nivel provincial, la provincia de Buenos Aires cerró 2025 con una baja del 9% interanual y del 55% respecto de 2020, mientras que a escala nacional la caída de la natalidad supera el 40% desde 2014.

El impacto en los municipios cercanos

En el caso de Tandil, durante 2025 se registraron 1.093 nacimientos. Azul contabilizó 582, mientras que en Bolívar fueron 257. En Tres Arroyos se registraron 498 nacimientos y en Necochea 725. Bahía Blanca, uno de los centros urbanos más importantes del sur bonaerense, alcanzó los 1.353 nacimientos.

Los números muestran una retracción sostenida si se los compara con años anteriores, en línea con lo que ocurre en gran parte del país, donde desde 2014 el número de nacimientos cayó más de un 40%.

Un fenómeno global

El descenso de la fecundidad no es exclusivo de la Argentina. Proyecciones difundidas por la revista científica The Lancet advierten que hacia fines de este siglo la mayoría de los países del mundo presentará tasas de fertilidad en retroceso, con un impacto directo en la estructura demográfica y social.