Ataque de EE.UU a Venezuela: El olavarriense Francisco Tropepi llevó la postura Argentina a la ONU

En una jornada de fuerte impacto internacional, el embajador argentino ante las Naciones Unidas, el olavarriense Francisco Tropepi, fue el encargado de fijar la postura oficial de la República Argentina tras la captura de Nicolás Maduro.

La intervención tuvo lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde el diplomático respaldó explícitamente el accionar de los Estados Unidos y puso el foco en la situación de ciudadanos argentinos detenidos en Venezuela.

Durante su exposición, Tropepi validó las acciones que derivaron en la detención del líder venezolano y las encuadró dentro de la política exterior que sostiene el gobierno nacional. “El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro”, expresó de manera contundente.

En ese marco, el embajador recordó que para la Argentina Maduro no es un exmandatario, sino el jefe del denominado Cartel de los Soles. Señaló además que dicha organización fue declarada terrorista por el Estado argentino en 2025, junto con la banda criminal Tren de Aragua, en el marco de una política de endurecimiento frente al crimen organizado transnacional.

El momento de mayor firmeza del discurso llegó cuando Tropepi planteó condiciones concretas para el proceso de transición en Venezuela y reclamó la liberación de un ciudadano argentino detenido por el régimen. “La República Argentina solicita que las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país”, sostuvo ante los representantes de los países miembro.

En su mensaje, el diplomático olavarriense remarcó que la posición argentina no responde a un hecho aislado, sino a una línea sostenida desde finales de 2023. Según expresó, la Argentina ha denunciado “sin ambigüedades” la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.