Violencia de género: Aprehendieron a un joven por violar una restricción de acercamiento
Un joven de 22 años fue aprehendido y acusado de desobediencia, luego de ser identificado junto a una mujer con la que mantenía una restricción de acercamiento vigente.
El hecho ocurrió en la zona de San Lorenzo al 3000, cuando personal del Comando de Patrulla, que realizaba recorridas preventivas, procedió a identificar a un masculino y una femenina. Al verificar los datos, se constató que ambos contaban con una restricción de acercamiento mutua, dispuesta por el Juzgado de Familia N° 1 de Olavarría, con vigencia hasta el 28 de enero de 2026.
Ante esta situación, se dio intervención a la UFI N° 5, desde donde se ordenó la aprehensión del joven por el delito de desobediencia.
El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Primera de Olavarría, donde quedó a disposición de la Justicia.