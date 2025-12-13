Transporte público: nuevos horarios y frecuencias por el receso de verano

El Municipio de Olavarría informó la grilla de horarios y frecuencias del transporte público de pasajeros que comenzará a regir desde el próximo lunes, en el marco del receso de verano. El cronograma fue acordado con las empresas concesionarias del servicio.

Servicio urbano

En el servicio urbano, la Línea 500 funcionará con una frecuencia de 30 minutos; la Línea 501 cada 34 minutos; la Línea 502 cada 25 minutos; mientras que las líneas 503, 504 y 505 mantendrán una frecuencia de 30 minutos.

Línea 509 – Olavarría, Loma Negra y Villa Mi Serranía

De lunes a viernes, desde Olavarría habrá salidas a las 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21 y 22:30 horas, con ingreso al barrio AOMA excepto los sábados. Desde Villa Mi Serranía los horarios serán 6:50, 7:45, 12:50 y 19:50. Desde Loma Negra, los servicios partirán a las 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21:45 y 23:15 horas.

Los sábados, desde Olavarría circulará a las 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19 y 21 horas. Desde Villa Mi Serranía se mantendrán los horarios de 6:50, 7:45, 12:50 y 19:50, mientras que desde Loma Negra habrá servicios a las 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20 y 21:45 horas.

Los domingos y feriados, desde Olavarría partirá a las 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21 horas. Desde Villa Mi Serranía habrá una salida a las 13:45, y desde Loma Negra a las 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21:45 horas.

Línea 510 – Olavarría, Sierras Bayas y Colonia San Miguel

De lunes a viernes, desde Olavarría los servicios saldrán a las 6, 6:45, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21 y 22:40 horas. Desde Colonia San Miguel habrá salidas a las 6:45, 7:45, 9:50, 13, 17:50 y 21:50. Desde Sierras Bayas, los horarios serán 7, 8, 10:10, 12, 13:15, 14, 16, 18:05, 20, 22:05 y 23:30 horas.

Los sábados, desde Olavarría circulará a las 6, 6:45, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19 y 21 horas; desde Colonia San Miguel a las 6:45, 7:45, 13, 17:50 y 21:50; y desde Sierras Bayas a las 7, 8, 10, 12, 13:15, 14, 16, 18:05, 20 y 22:05 horas.

Los domingos y feriados, desde Olavarría habrá servicios a las 7, 9, 11, 12:45, 14:45, 16:30, 18:30 y 20:30 horas. Desde Colonia San Miguel saldrá a las 7:45, 13:45 y 21:30, mientras que desde Sierras Bayas lo hará a las 8, 10, 12, 14, 15:30, 17:30, 19:30 y 21:45 horas.

Línea 514 – Olavarría, Sierra Chica y Hinojo

De lunes a viernes, desde Olavarría habrá salidas cada hora desde las 5:15 hasta las 22:45. Desde Sierra Chica circulará a las 7:15 y 8:15. Desde Hinojo, los servicios partirán desde las 6 hasta las 23:30, con frecuencias horarias.

Los sábados, desde Olavarría circulará cada hora de 6 a 21, mientras que desde Hinojo lo hará de 7 a 22 horas. Los domingos y feriados, desde Olavarría saldrá a las 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21 horas, y desde Hinojo a las 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22 horas.