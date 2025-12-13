Bomberos Voluntarios de Olavarría realizaron una capacitación sobre reptiles y animales venenosos

Bomberos Voluntarios de Olavarría llevaron adelante una capacitación integral sobre reptiles y animales venenosos en el Cuartel Central, con una importante participación del Cuerpo Activo y de vecinos de la comunidad.

La jornada se dividió en dos instancias. Durante la mañana, la actividad estuvo destinada al personal bomberil y tuvo un enfoque técnico, orientado al reconocimiento de especies, la prevención de accidentes y el abordaje seguro en intervenciones operativas.

La capacitación fue dictada por el suboficial Daniel De Fazy, del Cuartel de Bomberos de Balcarce, junto al director provincial de Capacitación, Fernando Alessio. De Fazy brindó herramientas teóricas y prácticas clave para el trabajo cotidiano, especialmente en contextos urbanos y rurales.

En ese marco, el comandante general Raúl Ferreira agradeció a la Federación y a los capacitadores por compartir sus conocimientos y destacó la importancia de incorporar saberes específicos que refuercen la seguridad del personal y la calidad del servicio.

Por la tarde, la actividad se abrió a la comunidad. Vecinos y vecinas accedieron a información sobre prevención, identificación y primeros auxilios ante la presencia de animales venenosos. Además, pudieron realizar consultas e intercambiar experiencias.

Durante esta instancia, De Fazy presentó una exposición didáctica que incluyó reptiles, muestras de venenos, colmillos y otros elementos educativos, lo que permitió un abordaje visual y práctico de la temática.

Desde Bomberos Voluntarios de Olavarría remarcaron el valor de este tipo de capacitaciones, que fortalecen la preparación del Cuerpo Activo y, al mismo tiempo, promueven la prevención y la concientización en la comunidad.