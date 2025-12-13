Advertencia para personas que concurren a algunos balnearios de la región: «están en riesgo»

Fuente: La Nueva Verdad de Rauch

“Las personas que se bañan en el balneario de Vela y Rauch están en riesgo, porque estas sustancias tienen efectos genotóxicos, teratogénicos, mutagénicos y carcinogénicos”. Así lo afirmó el abogado rauchense Joaquín Benavidez, representante legal de vecinos de la cuenca del arroyo Chapaleofú, en el marco de un conflicto ambiental que lleva años de reclamos y denuncias.

El curso de agua, que nace en Tandil y desemboca en Rauch, atraviesa también María Ignacia (Vela) y Gardey. Actualmente es objeto de una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Ordenanzas cuestionadas y dictamen del Procurador

El reclamo judicial apunta a las ordenanzas municipales de Tandil (2021) y Rauch (2012), que fijan distancias mínimas para fumigaciones con agrotóxicos. Según los denunciantes, esas normas podrían contradecir la legislación ambiental provincial.

Como informó esta semana La Nueva Verdad de Rauch, el procurador general Julio Conte Grand emitió un dictamen que respalda la posición de los vecinos que impulsan la demanda.

En una entrevista con La Voz de Tandil, Benavidez sostuvo que los concejales aprobaron esas ordenanzas por “desinterés y/o desconocimiento”, y no descartó la influencia de lobbys del agronegocio. Aseguró que existen al menos 30 violaciones a normas nacionales y provinciales, con impacto directo en la salud pública.

Riesgo en los balnearios

Benavidez advirtió que la población que se baña cada verano en los balnearios de María Ignacia (Vela) y Rauch está expuesta al contacto con agua contaminada por fumigaciones, que además se realizan durante la temporada estival.

“En el balneario de Rauch nadan alrededor de 500 niños menores de 10 años en cada temporada. Imaginate una persona que se baña durante 10 o 15 años todos los veranos en aguas que contienen agrotóxicos”, expresó.

Nuevos estudios en el Chapaleofú

El abogado confirmó que la próxima semana el Centro de Investigaciones Medioambientales de la Universidad Nacional de La Plata (Conicet) realizará nuevos muestreos en el arroyo Chapaleofú.

Según indicó, los municipios no realizan estudios sistemáticos. “No hay trazabilidad, ese es el problema”, afirmó.

Jurisprudencia ignorada y distancias mínimas

Benavidez explicó que la acción judicial es una demanda de inconstitucionalidad para cuestionar ambas ordenanzas. Señaló que son “ostensiblemente inconstitucionales” y que el procurador sugirió a la Corte su suspensión.

Uno de los puntos centrales es la distancia para fumigar. Según el letrado, existen cinco fallos de la Suprema Corte bonaerense que establecen un mínimo de 1.000 metros respecto de zonas sensibles.

Sin embargo, las ordenanzas vigentes permiten fumigar a 30 o 50 metros del arroyo, incluso en sectores donde se ubican balnearios municipales.

“Es muy evidente la violación constitucional, más allá de los estudios de agua que en Tandil son de público conocimiento”, sostuvo.

Pedido de medidas urgentes

El abogado adelantó que solicitarán medidas cautelares para proteger el arroyo durante el verano.

“La temporada de fumigación coincide con la temporada estival. Pedimos que se tomen recaudos para que el arroyo llegue lo menos afectado posible. Concretamente, aumentar la distancia de la cuenca. Solicitamos que estas medidas se adopten con urgencia”, concluyó.

Mientras la causa avanza en la Suprema Corte, los vecinos continúan reclamando respuestas y acciones concretas frente a un problema que, según sostienen, ya se convirtió en una cuestión central de salud pública.