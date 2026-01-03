Verano en Olavarría: horarios y precios de piletas y natatorios públicos

Ciudad
Por En Linea Noticias 0

Con la llegada de las altas temperaturas, el Municipio de Olavarría habilitó distintos natatorios y piletas públicas para que vecinos y vecinas del Partido puedan disfrutar del verano en espacios seguros, cuidados y con servicios de emergencia. Desde el Ejecutivo se recuerda además la importancia de utilizar únicamente balnearios y espejos de agua habilitados.

Todos los espacios cuentan con guardavidas y cobertura sanitaria, y forman parte de una propuesta pensada para el disfrute familiar durante la temporada estival.

Piletón del Bioparque Municipal “La Máxima”
  • Días: fines de semana
  • Horario: de 14 a 18
  • Costo pileta: $3.000 por persona (mayores de 16 años)
  • Acceso al predio: gratuito
Base Bonino
  • Días: domingos
  • Horario: de 13 a 18
  • Costo pileta: $3.000 por persona (mayores de 16 años)
  • Acceso al predio: gratuito

Cabe aclarar que tanto en La Máxima como en Base Bonino, de lunes a viernes se desarrollan programas municipales de verano sin costo, abonándose únicamente el ingreso al sector de piletas.

Balneario Municipal de Colonia San Miguel
  • Horario del piletón: de 13:30 a 20
  • Costo pileta:
    • Menores de 12 años: $1.000
    • Mayores: $2.000
  • Ingreso al predio:
    • Lunes a viernes: gratuito
    • Sábados, domingos y feriados: $3.000 (mayores de 12 años)

Niños y niñas deberán ingresar siempre acompañados por un adulto responsable. El uso de parrillas, fogones, mesas y demás servicios no tiene costo adicional.

Desde el Municipio invitan a disfrutar de estos espacios públicos durante el verano, combinando recreación, cuidado y seguridad para toda la comunidad.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!