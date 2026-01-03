Verano en Olavarría: horarios y precios de piletas y natatorios públicos

Con la llegada de las altas temperaturas, el Municipio de Olavarría habilitó distintos natatorios y piletas públicas para que vecinos y vecinas del Partido puedan disfrutar del verano en espacios seguros, cuidados y con servicios de emergencia. Desde el Ejecutivo se recuerda además la importancia de utilizar únicamente balnearios y espejos de agua habilitados.

Todos los espacios cuentan con guardavidas y cobertura sanitaria, y forman parte de una propuesta pensada para el disfrute familiar durante la temporada estival.

Piletón del Bioparque Municipal “La Máxima”

Días: fines de semana

fines de semana Horario: de 14 a 18

de 14 a 18 Costo pileta: $3.000 por persona (mayores de 16 años)

$3.000 por persona (mayores de 16 años) Acceso al predio: gratuito

Base Bonino

Días: domingos

domingos Horario: de 13 a 18

de 13 a 18 Costo pileta: $3.000 por persona (mayores de 16 años)

$3.000 por persona (mayores de 16 años) Acceso al predio: gratuito

Cabe aclarar que tanto en La Máxima como en Base Bonino, de lunes a viernes se desarrollan programas municipales de verano sin costo, abonándose únicamente el ingreso al sector de piletas.

Balneario Municipal de Colonia San Miguel

Horario del piletón: de 13:30 a 20

de 13:30 a 20 Costo pileta: Menores de 12 años: $1.000 Mayores: $2.000

Ingreso al predio: Lunes a viernes: gratuito Sábados, domingos y feriados: $3.000 (mayores de 12 años)



Niños y niñas deberán ingresar siempre acompañados por un adulto responsable. El uso de parrillas, fogones, mesas y demás servicios no tiene costo adicional.

Desde el Municipio invitan a disfrutar de estos espacios públicos durante el verano, combinando recreación, cuidado y seguridad para toda la comunidad.