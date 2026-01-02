José Alberto Lachermeier (Q.E.P.D.)



Falleció en la ciudad de Junín el día 2 de enero de 2026 a los 56 años de edad. José Alberto Lachermeier era nativo de Olavarría, residía en el barrio Mariano Moreno y se desempeñaba como técnico electromecánico.

Participan su fallecimiento su pareja Daniela; sus hijos Nadia, Axel, Luana y Kiara; su madre Elba; sus hermanos Teo, Mónica y Natalia; sus amigos y demás deudos.

Sus restos son velados en España 2942, departamento «C», el sábado 3 de enero en el horario de 09:00 a 15:00 horas. Posteriormente, serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.