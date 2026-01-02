El Partido Libertario Olavarría expresó su respaldo a la concejala María Adela Casamayor

El Partido Libertario de Olavarría difundió un comunicado oficial en el que manifestó su respaldo a la concejala María Adela Casamayor, en el marco de las recientes tensiones políticas vinculadas a su situación dentro de La Libertad Avanza a nivel local.

En el texto, el espacio libertario expresó su repudio a “todo apriete, presión o intento de disciplinamiento político” que, según indicaron, habría sido ejercido por coordinadores o referentes locales de La Libertad Avanza. Asimismo, remarcaron que “las ideas de la libertad no se imponen por la fuerza” y que no se definen por cargos ni por sellos partidarios.

El comunicado sostiene que las ideas libertarias deben defenderse con convicción, coherencia y respeto democrático, y advierte sobre la diferencia entre las estructuras electorales y la representación ideológica. En ese sentido, señalaron que confundir ambos planos implica “engañar a los votantes”.

Finalmente, desde el Partido Libertario Olavarría reafirmaron que las ideas de la libertad “no se negocian ni se aprietan”, y que deben ser defendidas desde el ejercicio democrático. El documento lleva la firma de Gustavo Alejandro Torrisi, en representación del espacio a nivel local.