YPF baja el precio de la nafta: el descuento comenzará a aplicarse esta semana

YPF anunció una reducción promedio del 2% en el precio de las naftas en todo el país, que comenzará a reflejarse de forma gradual a lo largo de esta semana, según informó el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín.



La medida, que no será igual en todas las regiones, forma parte de la política comercial de la petrolera estatal y busca atenuar la inflación de diciembre.



Marín explicó que la baja en los surtidores variará según la región debido al criterio de micro pricing que aplica YPF, que ajusta los precios teniendo en cuenta las diferencias estructurales entre zonas del país.



El presidente de la compañía describió esta estrategia como un “acuerdo de honestidad con los consumidores” y señaló que la empresa seguirá monitoreando variables como el precio internacional del crudo, el tipo de cambio y los costos logísticos para determinar la evolución de los valores de los combustibles.



En paralelo, Marín advirtió que la situación del gasoil es distinta y que en algunos productos de ese segmento podrían registrarse aumentos de precio.