Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque al corazón

La sobrecarga laboral, la acumulación de tareas, el impacto emocional de las Fiestas y los cambios en los hábitos forman un combo riesgoso para la salud. En esta época del año aumentan las consultas médicas y el riesgo de eventos cardiovasculares.

Diciembre suele traer la misma sensación. Falta tiempo, sobran pendientes y crecen las exigencias. A eso se suman balances personales, compromisos sociales y preocupaciones económicas. El resultado es un nivel de estrés sostenido que muchas veces se naturaliza, pero que puede afectar seriamente al corazón.

Más consultas y más síntomas

Aunque en Argentina no existen estadísticas oficiales, los profesionales de la salud observan un patrón claro. “En la práctica clínica, las consultas por síntomas vinculados al estrés aumentan en el tramo final del año”, explica el médico cardiólogo Juan Pablo Costabel, jefe de la Unidad Coronaria e Internación de ICBA Instituto Cardiovascular.

Entre los síntomas más frecuentes aparecen el insomnio, las palpitaciones, el aumento de la presión arterial, dolores de cabeza tensionales y una sensación persistente de agotamiento. En muchos casos, no se trata de un episodio aislado, sino de la acumulación de meses de sobrecarga laboral y emocional.

Cuando el estrés deja de ser útil

El estrés no es negativo por sí mismo. En situaciones puntuales, es una respuesta normal del organismo. El problema surge cuando ese estado de alerta se mantiene en el tiempo.

“En las últimas semanas del año, el cuerpo muchas veces no logra bajar la guardia. Las exigencias laborales, las preocupaciones económicas y los cambios en la alimentación y el descanso hacen que el sistema cardiovascular trabaje más de lo necesario”, señala Costabel.

El exceso de cortisol y adrenalina puede generar hipertensión, taquicardia, arritmias y favorecer procesos inflamatorios y de acumulación de colesterol en las arterias. Con el tiempo, esto incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Quiénes deben estar más atentos

Si bien el estrés afecta a toda la población, hay grupos que presentan mayor riesgo. Entre ellos se encuentran personas con hipertensión, diabetes, colesterol elevado, antecedentes cardíacos o ACV, obesidad o sedentarismo.

“En estos casos, los picos de estrés pueden actuar como desencadenantes de eventos cardiovasculares o descompensaciones”, advierte el especialista.

Burnout: agotamiento y corazón en alerta

Cuando el cansancio se vuelve crónico aparece el síndrome de burnout. No solo impacta en el trabajo, sino también en el sueño, la alimentación, los vínculos y la salud cardiovascular.

Este cuadro suele combinar agotamiento físico y emocional, desconexión o irritabilidad y una fuerte pérdida de motivación. “Desde el punto de vista cardiovascular, el burnout mantiene al cuerpo en un estado de alerta crónico, con presión arterial elevada y mayor frecuencia cardíaca”, explica Costabel.

El riesgo de acostumbrarse

Uno de los mayores peligros es normalizar el malestar. Dormir poco, comer mal o convivir con palpitaciones y dolores termina retrasando la consulta médica.

“Muchas personas minimizan las señales de alarma y recién buscan ayuda cuando los síntomas son intensos o persistentes”, advierte el cardiólogo.

Siete claves para prevenirlo

Cuidar el corazón también implica cuidar la salud emocional. Algunas recomendaciones básicas pueden marcar la diferencia:

Escuchar al cuerpo y no minimizar síntomas.

Ordenar prioridades y aceptar que no todo debe resolverse antes de fin de año.

Dormir entre 7 y 8 horas por noche.

Evitar excesos de alcohol, sal y comidas pesadas.

Mantener actividad física regular.

Reservar momentos de descanso real, sin trabajo ni pantallas.

Pedir ayuda profesional o emocional cuando el estrés desborda.

“El corazón no solo bombea sangre. También traduce emociones. Por eso, el estrés de fin de año no es solo un problema psicológico, sino una cuestión de salud cardiovascular”, concluye Costabel.