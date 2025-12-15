Navidad para los niños: realizan una colecta solidaria en el barrio Dorrego

Vecinos y vecinas del barrio Dorrego impulsan una colecta solidaria bajo el lema “Navidad para los niños”, con el objetivo de reunir donaciones destinadas a chicos y chicas de la comunidad.

La iniciativa es organizada por Merendero Los Chicos del Dorrego, que continúa apelando a la solidaridad de la comunidad para poder acompañar a los niños durante las fiestas.

En el marco de la campaña, se reciben juguetes limpios, ropa limpia para jóvenes y niños, leche larga vida y/o en polvo, garrañadas, pan dulce, turrones y golosinas.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con María Luisa al 2284 724271 o acercar directamente las donaciones a calle 11 N° 3129, en el barrio Dorrego.

Desde la organización remarcaron la importancia del acompañamiento solidario para poder brindar una Navidad especial a los niños y niñas que asisten al merendero.