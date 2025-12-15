Lordén y Miranda, entre los diputados con más proyectos presentados en 2025

El nuevo bloque UCR – Unión Cívica Radical de la Cámara de Diputados bonaerense contará con dos de los legisladores con mayor actividad durante 2025.

Se trata de Alejandra Lordén y Valentín Miranda, quienes se ubicaron entre los primeros puestos del ranking de proyectos de ley presentados durante el año.

En el caso de Lordén, oriunda de Saladillo y actual presidenta del bloque, fue la diputada que más proyectos de ley presentó en 2025. De ese modo, se posicionó en el primer lugar del listado.

Por su parte, el trenquelauquense Valentín Miranda, referente de la Cuarta Sección Electoral, alcanzó el quinto puesto del ranking. El relevamiento incluye a un total de 92 diputados provinciales.

Ambos legisladores coincidieron en destacar la importancia del trabajo parlamentario. Además, señalaron que la tarea legislativa se complementa con la presencia en el territorio.

Según expresaron, el contacto con la sociedad permite identificar problemáticas concretas. Luego, esas demandas se traducen en proyectos de ley presentados en la Cámara.

En ese sentido, indicaron que el bloque de la UCR continuará con una agenda enfocada en la escucha y en la elaboración de iniciativas legislativas.