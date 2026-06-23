Reunión entre Coopelectric y la Sociedad de Fomento Hipólito Yrigoyen por cortes de servicio

El Consejo de Administración de Coopelectric recibió a los integrantes de la Sociedad de Fomento Hipólito Yrigoyen. El encuentro contó con la presencia del titular del Consejo de Administración Ignacio Aramburu, el prosecretario Oscar Angeletti, los vocales Walter Bahl y Carlos Coscia, el presidente del Cuerpo de Delegados Domingo Soraiz, el gerente de Coordinación Ejecutiva Jorge Vornetti y el gerente de Distribución Eléctrica Claudio Nápoli. Por la sociedad de fomento asistieron su presidente, Oscar Atencio, el vicepresidente Omar García y el vecino del barrio UOCRA, José Ramón Mezza.

Durante la reunión, Ignacio Aramburu expuso sobre el estado de situación del servicio eléctrico, su operación y mantenimiento, el impacto de los atrasos tarifarios, el plan de regularización de deuda acordado con CAMMESA, el proceso de Revisión Tarifaria Integral iniciado por la Provincia y el proyecto de ley que prevé la condonación de las deudas de las distribuidoras con la proveedora de energía mayorista.

Por su parte, los representantes barriales plantearon su preocupación por los reiterados cortes de suministro ocurridos en los barrios Hipólito Yrigoyen y UOCRA durante el último mes. Al respecto, Jorge Vornetti explicó que la Línea Nº 1, que se inicia en TRANSBA y finaliza en la Estación Transformadora ubicada en la Ruta Nacional 226 a la altura de la Virgen de la Loma, es una de las más antiguas del sistema de media tensión. Asimismo, informó las acciones y obras previstas para minimizar las interrupciones en el sector.

En primera instancia, se desarrollarán tareas operativas para abastecer con la Línea Nº 5 de media tensión a los barrios Hipólito Yrigoyen, Carlos Pellegrini, C.E.C.O. II, UOCRA, Jardín, San Carlos, UTA, SCAC, UOCRA II y a los Parques Industriales I, II y V.

A pesar de esta modificación, se mantendrá la posibilidad de una doble alimentación. Ante un eventual corte de suministro, se podrán realizar maniobras para volver a alimentar a los sectores afectados desde la Línea Nº 1 de media tensión a través de la tecnología SCADA, que permite supervisar, controlar y automatizar en tiempo real las redes de distribución. De acuerdo con lo explicado por la cooperativa, contar con una doble alimentación en este ramal reducirá los tiempos de corte.

Por otro lado, se detalló que durante el año 2025 se realizó un recambio generalizado de aisladores en el tramo de la Línea Nº 1 correspondiente a estos barrios. Para los próximos meses se planificaron tareas de poda para despejar la línea y un recambio parcial de conductores que se concretará en etapas, ya que la obra requerirá la programación de interrupciones de suministro.

Finalmente, se respondieron consultas sobre los conceptos que integran la factura de electricidad, las diferentes categorías de usuarios, el consumo, los subsidios y el servicio de alumbrado público. Tras el encuentro, Aramburu señaló que el contacto directo con los vecinos permite escuchar y atender las demandas en función de las posibilidades de la entidad y del contexto que atraviesan las distribuidoras eléctricas.