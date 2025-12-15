El “Atardecer de Feria” navideño convocó a más de 90 feriantes en el Centro Cultural

El Centro Cultural Municipal San José fue el escenario de la primera edición de la temporada 2025/26 de “Atardecer de Feria”, una propuesta enmarcada en el calendario de “Olavarría en Verano” que tuvo lugar este sábado 13 de diciembre.

El evento, organizado conjuntamente por la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo (a través de la Coordinación de Economía Popular) y la Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio de Olavarría, se desarrolló a partir de las 19 horas.

Más de 90 emprendedores y artesanos se dieron cita en el lugar, ofreciendo a los vecinos una amplia variedad de productos y servicios en stands especialmente dispuestos para la ocasión, muchos de ellos con propuestas temáticas relacionadas con la Navidad.

El público que asistió al Centro Cultural pudo disfrutar de un atardecer acompañado de música en vivo y de un completo patio de comidas que incluyó foodtrucks y opciones de cerveza artesanal.

“Atardecer de Feria” se ha consolidado como un espacio clave para la comercialización de la economía popular local y un punto de encuentro y recreación para la comunidad de Olavarría.

