Con victoria “bataraz” culminó la segunda edición de la Copa Olavarría de Handball

En una jornada a puro handball se definió el último sábado la rama masculina de la segunda edición de la Copa Olavarría, el certamen organizado de manera conjunta entre el Municipio, a través de la Subsecretaría de Deportes, clubes y jugadores y jugadoras locales.

Se trató de la realización del Super 4, es decir las semifinales y posterior final que permitieron conocer al nuevo campeón del certamen local.

La actividad se desarrolló de manera íntegra en el Macro Gimnasio del Club Atlético Estudiantes, con el objetivo de que todas las personas interesadas puedan disfrutar de los partidos en un mismo espacio y de esa manera seguir acompañando el desarrollo y promoción de la disciplina.

La primera semifinal fue victoria para Estudiantes “Blanco” sobre Instituto por 46 a 20, mientras que la otra semifinal fue para Estudiantes “Negro”, que derrotó por 27 a 21 a Universitario. La final fue para el Estudiantes “Negro” por 45 a 25.

Este martes, desde las 21 horas, se llevará a cabo la final entre las mujeres, con un clásico entre Racing y Estudiantes que se disputará en playón que el “chaira” posee sobre Calle Cerrito.