Cantó retruco

El informe de gestión de la Jefa de Gabinete en el HCD, las declaraciones de Ezequiel Galli y una «línea alternativa» entre los libertarios.



Por Volver a las Fuentes, de Josefina Bargas y Alexis Grierson

El reloj de la transmisión marcó casi 5 horas de exposición. Se respondieron más de un centenar de preguntas de la oposición. La Jefa de Gabinete Mercedes Landívar emitió su informe de gestión en el Concejo Deliberante y dejó muchísima tela para cortar. Tanta, que este newsletter probablemente se extienda.



No vamos a analizar cada detalle de la exposición en lo discursivo, sabrán entender. Las crónicas en los medios locales han sido más que suficiente para conocer lo que se dijo. Acá tomaremos algunas citas pero analizaremos lo macro de una jornada que abre una nueva etapa política. Por las menciones, por el planteo, y por el momento que atraviesa la gestión Wesner, a días de cumplir su primer año.



Primer dato a resaltar: bienvenida la ordenanza de exposición de los Jefes de Gabinete (Secretario de Gobierno de la gestión anterior). Ya lo dijimos en su momento pero es una gran forma de conocer los pormenores de la gestión, aclarar dudas y sobre todo ver a los dirigentes en acción, los oficialistas y opositores. En la misma sesión se plantearon algunas posibles mejoras en torno al rol de las repreguntas y el ida y vuelta entre la funcionaria y los concejales, pero en su espíritu siempre es bueno resaltar lo valioso de contar con esta normativa.



De forma hubo un cambio peculiar, dado que se invirtió el orden del día en torno a la exposición. Cuando le tocó a Hilario Galli siempre fue al inicio de la sesión (la última vez que fue dejó el recinto muy caliente por el intento de generar repreguntas que el funcionario por ese entonces no respondió) y con Landívar decidieron que sea al final de la sesión ordinaria, la última del año.



Landívar no fue sola: buena parte del equipo de funcionarios acompañó a la Jefa de Gabinete, algunas veces con aplausos, otras veces con comentarios. Estuvieron desde el inicio hasta el final.



¿Otro dato destacado? La importante presencia de trabajadores de las ramas productivas del MTE, que fueron a escuchar, que fueron los “distintivos” de la sesión (por fuera de las presencias políticas, por decirlo de otra manera) y quienes fueron a defender el rol de las cooperativas como gestores dentro del Municipio. Landívar haría lo propio durante su exposición.



Si bien se profundizó y mucho con varios ejemplos, el planteo de Landívar fue “discutamos cosas en serio”. Mostró cierta molestia por el tono de algunas formulaciones en las preguntas, las cuales se encargó de desarmar y hasta desmentir por momentos. Particularmente las del Pro, que fueron las más incisivas. Según el listado, que pudo ver este newsletter, el tono era confrontativo y lejos de consultas simples sobre dudas de la gestión Wesner. Pero en las interpretaciones analizaremos este punto.



En lo político más partidario hubo dos líneas bien claras: por un lado, atar al Pro a La Libertad Avanza, decir que “pertenecen al mismo espacio político”. Los concejales dijeron que no en cada acusación, y Landívar respondía que sí. “Y sí, si están negociando” fue uno de los tantos textuales.



La otra línea estuvo marcada por discutir la noción de “casta”. “Nos dicen que vienen a combatir la supuesta casta, pero lo que no se para de generar es aún una mayor desigualdad” fue la primera frase que dijo, pero que explicitó durante toda la oratoria. Hubo un destinatario claro, con el que ejemplificó durante su exposición: Ezequiel Galli, el ex intendente que hoy cumple funciones en Corredores Viales S.A, empresa del Estado pronta a ser privatizada.



Fue una forma decorosa de plantear quién está enfrente. Por un lado, la gestión Milei; en lo local, la finalizada gestión de Ezequiel Galli. Sentados en las bancas había dos referentes de peso, Hilario Galli (ex secretario de Gobierno) y Guillermina Amespil, que llegó en la última etapa a la Secretaría de Desarrollo Humano en reemplazo de Diego Robbiani.



Luego, otra variación con respecto a otras exposiciones: un apunte y algunas respuestas escritas, después todos los agregados o detalles salían sin más información que el conocimiento. Ese tipo de detalles le dieron solidez a la exposición, preparación y un trabajo que Landívar misma reconoció que fue con el equipo de trabajo municipal. Para algunos de los presentes, fue un error dado que “extendió de forma innecesaria” la presentación del informe. Formas de verlo.



Bueno, vamos a los datos y lo más sobresaliente en torno al contenido: dijo que habrá disponible -probablemente a fin de año- una auditoría que describe cómo encontraron el Municipio, sumado a varias decisiones que tomaron durante el año en torno a los resultados de ese trabajo. Lo dijo en la previa de su exposición sobre los trabajadores y el sindicato, donde describió varias cuestiones que pasaron durante el año, como la situación con los descuentos por préstamos y otros ítems.



En este punto también vale la pena mencionarlo. Landívar eligió este momento para confirmar, desde la visión de la gestión, varios rumores que daban vueltas pero nadie expresaba “en on”, como el presunto préstamo de más de un millón de pesos solicitado por el secretario general del STMO bajo el mecanismo que el Municipio cortó por irregularidades. Para ser más directos, dijo que la Dirección de Personal “la manejaba el sindicato”.



Y mostró su primer malestar por consultas del Pro: dijo que el Salón Rivadavia “no se continuó prestando” a instituciones educativas porque “en la gestión anterior se dejó de hacer, se instalaron oficinas y se dejó de usar”. “De repente se acordaron que existían y pueden servir para la comunidad. El Salón Rivadavia estaba destinado a oficinas. Era una toldería. Hay un error en la formulación de la pregunta. No se continúa prestando el Salón, si la gestión anterior no lo prestaba” dijo.



El Municipio tiene hoy 2676 trabajadores activos. En 2024 hubo 250 altas y 217 bajas, y están incluidos los 18 trabajadores de la municipalización del servicio de Estacionamiento Medido. También hizo referencia a las condiciones y la cantidad de trabajadores que perciben bonificaciones por tarea específica y, también, por tiempo pleno (son 17 en este ítem).

“Ni el Intendente, ni el consorcio de intendentes es un obstáculo para que IOMA convenie directo con el Círculo Médico”

Es una frase fuerte teniendo en cuenta quién la dijo y a la altura que llevamos el conflicto, que superó los dos meses. Landívar dijo, sobre el conflicto entre IOMA y Femeba que Coceba, el intermediario elegido por la obra social para gestionar los destinos del instituto de ahora en más, “no fue una decisión del Municipio ni el Intendente, es una decisión de IOMA”.



Otra vez, palo para la gestión Galli: “Me preocupa que se haya dicho que no es un consorcio sin fines de lucro, porque lo es. Me da miedo que se haya usado con lucro. Poner en duda eso … es un intermediario, pero sin fines de lucro. Ojo. Llama la atención el funcionamiento de Coceba como si Galli y la gestión anterior no hubieran manejado un montón de dinero de PAMI, y nunca nadie los acusó de ser intermediario, de quedarse con plata de PAMI o lucrar con la plata de PAMI. Por el contrario, creo que lo administraron bien” valoró la funcionaria.



“No desinformemos porque estamos todos muy preocupados por lo que sucede con IOMA. También se lo exigimos a la obra social y a quienes tengan que acordar esta situación” dijo. Y sobre Femeba no se ahorró calificativos: “Muchos se hacen los distraídos de lo que sucedía con Femeba, lo sabíamos todos hace tiempo –por eso se generaron convenios con María Auxiliadora o en otras clínicas- pero no se hagan los disimulados o digan que era una panacea porque no lo era. Femeba era un intermediario que se quedaba con dinero” acusó.



En las últimas horas se hablaba de un presunto acuerdo entre Coceba y el Círculo Médico (con varias discusiones y presiones) pero este newsletter no lo logró confirmar durante el sábado. Probablemente haya novedades en las próximas horas.

Las cooperativas selectivas

Este punto merece un apartado especial. La gran cantidad de preguntas sobre las cooperativas eran sobre las nuevas cooperativas y su función en la gestión, con el ojo puesto en Viento en Contra que gestiona la Planta de Reciclaje pero sobre todo Manos a la Obra, que trabaja en el Cementerio Loma de Paz. Si bien las dos estuvieron en eje de análisis, esta última tenía prácticamente todas las consultas del cuestionario de la oposición.



Landívar dijo que esto se trata de un “terrible prejuicio a las cooperativas de trabajo”. “Sólo hay preguntas por las que se incorporaron. Porque después no veo que se preocupen por Coopelectric, con quién se relaciona, con quién no. O con la Cooperativa Agraria, Obrera. ¿Por qué no preguntamos si se está auditando a Coopelectric? Jamás se los auditó, se les interpelaba. Miguel (García, el Tesorero) es uno de los que los molesta a cada rato, por qué gastan acá, allá” dijo Landívar. Hubo aplausos de la barra.



Explicó los mecanismos de funcionamiento de las cooperativas en los servicios (que no están concesionados, son tercerizados) y destacó un punto básico pero no menor: la relación entre el Municipio y Viento en Contra o Manos a la Obra es la misma que tiene con Coopelectric. Los mecanismos de control, la figura legal de contratación, entre otras, es la misma.



Horas después, el MTE manifestó un profundo malestar por este prejuicio que, incluso, fue algo de lo que se insistió horas después aún después de las explicaciones de Landívar. “En medios dijeron que éramos una banda de liturgia peronista que nos llevaron, como las vacas, cuando es gente que dejó su puesto laboral, que quizás no ganó dinero, pero quiso escuchar y participar del debate político. Son vecinos, muchos no piensan como pueden pensar los referentes y sin embargo se interesan y van a hacer política. Es muy injusto” se quejó uno de los referentes cooperativos en diálogo con este newsletter.

Valicenti y García

Dos preguntas que generaron el momento más álgido de la exposición de Landívar, no por euforia, sino por la convicción en su defensa. ¿Qué rol ocupa el ex diputado César Valicenti y cómo fue elegido como Tesorero -cargo de la LOM- Miguel García?



En estos puntos, Landívar mostró este planteo general de discutir qué es la casta: sobre Valicenti dijo que “tiene un pase en comisión a través de un decreto firmado por el gobernador Kicillof el 11 de diciembre. Él pertenece al área de Contaduría de la Provincia hace más de 20 años. Es planta permanente. Se hizo como corresponde, con los papeles como corresponde. Hubo muchos préstamos o pases en comisión que antes no se acreditaban”. Lo catalogó como un “colaborador” de la gestión. Claro que con el peso que requiere: el ex diputado es referente seccional del kirchnerismo hace más de una década.



Hubo una importante valoración tras las acusaciones de que “gobierna Valicenti”: “seguramente se hace con cierta intencionalidad, como lo leemos hace un montón de tiempo. El compañero César Valicenti ha recibido un montón de personas de otros espacios políticos porque se dedica a eso, ama eso, y se ha reunido ahí. Y es una persona más que colabora con la función. Ojalá hubiera muchos Valicenti en otros espacios políticos que hubieran sido legisladores por 12 años, por 4, 2, o 1, y trajeran un poquito de lo que se trajo. Hay muchos legisladores que salen en los medios pero herramientas para la ciudad o la Sección no hemos visto”.



De Wesner, dijo que lo “subestiman” porque “él toma las decisiones todos los días. El tema es que toma las decisiones de una manera colectiva y de trabajo en conjunto. Cosa que es difícil de comprender. Ojalá hubiera un montón de personas que hoy son ex funcionarios y sólo trabajaran por el sueldito que tenían antes y no por grandes sueldos en otros lugares y no vienen a poner la cara por la ciudad”. Siempre se dirigía hacia el Pro. El punto fue ese, la ex gestión de Ezequiel Galli.



Sobre Miguel García como Tesorero, Landívar dijo que tiene “amplia trayectoria” tanto en Anses como en el HCD, y puso en valor la gestión desde “la honestidad, la transparencia y la vocación pública”.



“Además, sus actuales compañeros y el propio Intendente pueden dar fe de su capacidad para cumplir con su rol, es una persona con un amplio manejo de herramientas de gestión, tarea que desempeñó anteriormente en otras instituciones. Un funcionario además debe ser comprometido y honesto. No todas las gestiones pueden decir lo mismo”. Y volvió a la carga contra la gestión Galli al señalar que “si no hay que explicar cómo la gestión anterior sostuvo asesores que dependían del Intendente saliente implicados en causas o a una subsecretaria que cometió varias irregularidades que implican delitos penales o empleados que utilizaban la información catastral para hacer negocios. Por citar algunos ejemplos”.



La pregunta, que vino del Pro, le vino como anillo al dedo para cuestionar designaciones que, incluso, estaban en el recinto: “¿Quién evalúa las condiciones de una persona para ocupar un lugar? ¿Ediles que ocuparon lugares en Cultura y nunca antes habían sido gestores culturales? ¿O quienes fueran interventores en el sistema de Salud y nunca tuvieron experiencia en gestión de Salud Pública?”.

La interpretación

En las cuatro horas y media hubo un sinfín de palos para la gestión Galli. En diálogo con este newsletter, se aclaró que “para explicar lo que se hizo había que tener un punto de comparación que nos permita mostrar nuestro punto de partida” y que eso se debieron las constantes definiciones con respecto a la gestión Galli.



El Pro, en voz de Guillermina Amespil en diálogo con la periodista Claudia Bilbao, dijo que había “mucho para repasar, mucho para analizar” dada la extensión en tiempo y en temas que brindó la funcionaria.



“Me hubiera gustado escuchar qué hizo esta gestión, pareció un informe de la gestión anterior” dijo la concejal, dando cuenta que se le dio “mucho espacio”. Si bien entiende que se gestionaron ocho años “queremos saber qué se hizo, adónde quiere que vaya la ciudad y qué planifica el Intendente” expresó Amespil en ese sentido.



Aclaró que se apartaron a funcionarios “relacionados con causas judiciales” y que Landívar “faltó a la verdad”. Otras voces señalaron, en diálogo con VaF, que “si estuvo mucho realizando la exposición es que había que dar muchas explicaciones que no venían dando”.



El Pro además se defendió en redes sociales a la acusación de que no hubo acompañamiento durante el temporal del inicio de gestión, en diciembre del año pasado. El espacio mostró capturas de pantalla con varios de los ex funcionarios escribiéndole al intendente Wesner poniéndose a disposición. “No fueron ni le pusieron el cuerpo, mandar un mensaje es fácil” se quejó Landívar al regreso de un cuarto intermedio, tras ver la publicación.



Lo que le generó mucho más enojo fue una publicación (catalogada como “desafortunada” incluso por bloques opositores) de La Libertad Avanza en el que señalaba que los monotributistas que trabajan en el Municipio son “militantes” del espacio político de Wesner. “El ejercicio de la oposición tiene que ser responsable, dicen ‘117 militantes monotributistas’ dejémonos de joder…hubo muchos que también prestaron servicio para la gestión anterior. No le mintamos a la gente”.

El regreso

En la edición anterior anunciamos que Ezequiel Galli consideraba la chance de ser candidato en 2025 bajo ciertos escenarios potenciales. El viernes volvió con fuerza: en una entrevista con Radio Sapiens, la primera con contenido político fuerte después de casi un año de que salió de la intendencia. Ahí dejó en claro que no sólo piensa en las elecciones legislativas, sino que también piensa en el 2027 y hasta definió su sector como «vecinalismo», en referencia a Juntos por Olavarría.



Empecemos por lo último, fue muy crítico de la gestión local de Wesner -algo que también adelantamos el domingo pasado y es la base de su intención de regresar a una candidatura- y habló un día después del informe de Landívar a los concejales. “Hay que hacerse cargo de que en campaña prometieron un montón de cosas y hoy toda la culpa parece ser de Milei” resumió su lectura.



“Está buenísimo que haya ido Mercedes Landívar al Concejo Deliberante. Es una persona que dentro del esquema municipal toma gran parte de las decisiones del día a día, así que creo que es importante que dé la cara” respondió. Apuntó a la «precarización laboral», de la «ausencia» de transparencia e información pública, “queremos saber cuál es la cantidad de empleados públicos que se ha tomado en el hospital, la cantidad de cooperativas que han florecido en Olavarría, cooperativas de trabajo que están haciéndose cargo de cuestiones de la gestión. Bueno, todos sabemos que cooperativa en Argentina es sinónimo de no licitación”.



La actualidad del Pro y la relación con La Libertad Avanza en lo local fueron el tema principal. “Las disidencias son parte del pasado” aclaró Ezequiel Galli al contar sobre las charlas que ha mantenido con Celeste Arouxet y Guillermo Lascano, “tenemos las mismas intenciones y estamos viendo en Olavarría cosas que nos preocupan muchísimo” dijo. Se refirió a las contrataciones de personal, a la creciente inseguridad, a los salarios municipales, a los servicios cortados de IOMA. También informó que habla con el dirigente provincial libertario Alejandro Carrancio.



“Estamos conversando y dialogando de qué queremos, lo mejor para el futuro, y podría llegar a ser una confluencia o no. No lo sabemos” puso reparos en una semana en que a nivel nacional hubo cortocircuito en la relación entre los dos sectores. Pero fue más allá y hasta se puede interpretar que circunscribió la relación entre ambos sectores al plano local: “En el caso de que haya una confluencia el año que viene entre La Libertad Avanza en el caso de Olavarría y nuestro espacio político, que es básicamente Juntos por Olavarría, que hoy más que nunca somos un vecinalismo con intenciones de volver a ser gobierno en la ciudad” sostuvo.



También esta semana Celeste Arouxet habló de estos contactos con Galli. Ubicó la relación en un objetivo común: “ser una oposición fuerte frente a La Cámpora y sacar a Olavarría adelante. Con los errores y los aciertos que los dos espacios cometimos, dejando los personalismos de lado. Ni yo soy La Libertad Avanza ni Ezequiel es el Pro”.

“Una línea alternativa”

La semana pasada estuvo marcada por los movimientos hacia el interior de las referencias libertarias en Olavarría y cerró con el anuncio de la conformación de Por Más Libertad, integrado por los concejales Marcelo Petehs y Adela Casamayor, quienes sumaron al consejero escolar Pedro Magallanes. En distintos momentos, todos salieron de la agrupación Ahora Olavarría con cuestionamientos a la conducción y personalizaron sus críticas en Celeste Arouxet. Y -como ya resaltamos varias veces- si bien se alejaron de la principal referencia local, mantuvieron su alineamiento con el presidente Javier Milei.



Esta semana abrió con la palabra de los protagonistas: Por Más Libertad convocó a una conferencia de prensa en el HCD donde los tres hablaron y en la sesión del jueves se vio por primera vez al bloque.



“Tenemos una característica en común, venimos desplazados del espacio anterior” dijeron. Marcelo Petehs expresó que el accionar con esta formación tiene aval desde arriba: «Siguiendo los lineamientos provinciales y nacionales hemos decidido unirnos con la única premisa de unir fuerzas, construir, luchar por el bien de Olavarría. Venimos a fortalecer para el bien de La Libertad Avanza. Vamos a ser un espacio alternativo”.



Dos datos dejaron que hablan de la convivencia de los sectores libertarios: no buscarán lugares en las listas para las elecciones del año que viene ni tampoco tratarán de disputar el liderazgo local ya que señalaron que “la referente de LLA sigue siendo Celeste Arouxet. Nosotros somos una línea alternativa”.



Petehs subrayó que cuentan con “un aval a nivel superior. Obviamente están los referentes nacionales, provinciales y seccionales. Todos ellos están en conocimiento de esto y avalan esta decisión”. Detalló la línea de conducción: Javier Milei, Karina Milei, Sebastián Pareja y Alejandro Speroni, los nombró. “Nos felicitaron” aseguró.



Pedro Magallanes dijo en ese sentido que “nos quisieron sacar a dedo a nosotros. Nosotros nunca dejamos de ser LLA. Reconocemos que la referente local es quien es. Pero esa misma persona puso una puerta de acero que nos separa a nosotros de ella. No nos fuimos de LLA, que quede claro, y por eso respondemos a nivel seccional y están al tanto de lo que hacemos. Y de ahí para arriba” definió.



Hablaron del trabajo legislativo, reiteraron cuestionamientos que recibieron por este desempeño, y reconocieron que recibieron una invitación para conformar un interbloque con la bancada de LLA, aunque lo presentaron como “un pedido personal” que rechazaron. “No respondía a una bajada de línea seccional en este caso” dijo Petehs.



Otro punto para resaltar es que en la conferencia, los tres dirigentes reiteraron la convocatoria a quienes fueron apartados de Ahora Olavarría y a quienes quieran sumarse a la militancia libertaria.

Línea directa a Provincia

“El único bloque que representa a Javier Milei dentro de La Libertad Avanza es el bloque integrado por Oliver Gamondi y Paola Odello. Hasta el momento, porque no recibí comunicación de ningún otro armado” declaró Celeste Arouxet en una entrevista con Radio Sapiens al día siguiente de la conferencia de “los alternativos”. Expuso un quiebre en las líneas de conducción libertarias para contradecir las expresiones de Por Más Libertad. “Como coordinadora distrital de Olavarría en ningún momento estuve al tanto de este armado” subrayó.



Dijo que le “llamó muchísimo la atención el haber armado este espacio, ceder una presidencia en la oposición del Concejo Deliberante”. Y sostuvo que la intención de armado del interbloque en el HCD local estaba acordada con las autoridades provinciales del partido. “Nunca tuvimos una respuesta” aseguró y con ello dijo que no estaba al tanto de la conformación de Por Más Libertad, “me comuniqué con Sebastián (Pareja) con Alejandro Carrancio. Ellos tampoco estuvieron al tanto”. Repitió el mensaje para el nuevo sector: “respeten las estructuras que están armadas».



Además, rechazó las críticas a su conducción: “ni Celeste, ni La Libertad Avanza Olavarría están cerradas. Estamos abiertos a construir una política nueva, pero nueva de verdad. Con valores, con estructuras, con un respeto por las formas, con un respeto por los referentes”.



A lo largo de la entrevista nombró su línea de conducción: Sebastián Pareja, Alejandro Carrancio, Geraldine Calvella. Fácil y rápidamente comparable con la mencionada por Petehs. La diferencia es clarísima, la referencia seccional es Calvella. “Quien está atrás de eso, se corre de la estructura orgánica de La Libertad Avanza” lanzó Celeste Arouxet.



El cruce entre Arouxet y Speroni lo venimos comentando en las últimas ediciones. Esta vez se tradujo en una pulseada con un armado diferenciado, pero que -al menos por ahora- no disputa liderazgo. El rol de Pareja en esto no queda claro, cada sector lo nombra y lo usa en su beneficio. Por lo pronto, los armados libertarios se enfocan en sumar y en fortalecerse en Olavarría. Hacia arriba, es todo ganancia.

Hay más

Reabrió Neonatología en Cemeda. Lo anunció este fin de semana el Municipio al comunicar que se firmó un “convenio de cooperación” en el marco de la articulación municipal público-privado que permitirá duplicar la capacidad de respuesta. En el Hospital se mantendrá la atención de mediana y baja complejidad y se trasladará alta complejidad a Cemeda.



Paritarias, el regreso. Días atrás, el Sindicato de Trabajadores Municipales pidió, vía carta presentada en el Palacio San Martín, volver a mantener reuniones “a los fines de dialogar y negociar recomposición salarial, condiciones laborales en los lugares de trabajo, re categorizaciones y pases a planta permanente, junto con el resto de los tópicos presentados oportunamente, debido a que la pauta salarial vence el 30 de noviembre del presente año”. Finalmente, se respetaron los plazos del aumento por decreto que dictaminó el intendente Wesner. Incluso, ya adelantó (según trascendió en En Línea Noticias) que se prepara un bono de fin de año.



Lissalde estuvo en Olavarría. Uno de los referentes del Frente Renovador estuvo, junto a Eduardo Rodríguez, visitando la empresa Taller Avenida en su reinauguración, “una nueva etapa empresarial para la familia Zimmerman” dijo Rodríguez. Además, se prevé que en los próximos días haya celebración por los cuatro años de la creación de la Casa Eduardo “Chino” Correa.



Caminos rurales. La UCR anunció que los concejales analizan un proyecto para mejorar los caminos rurales. Para ello se reunieron con integrantes de la Comisión Vial de Benito Juárez y destacaron que alrededor de 90% de los caminos en ese distrito están entoscados. “Hace rato que vengo sosteniendo que los accesos tanto a Recalde como a Espigas deben ser entoscados en su totalidad por ser las localidades rurales de nuestro partido con más población” sostuvo este fin de semana Matrella en una publicación en la que mostró el estado de esas trazas.

El origen

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. La edición completa está disponible aquí y tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.

