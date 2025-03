La calma que antecede al huracán

Aliados inesperados en la pelea por los empleos en Cerro Negro y los jubilados. La elección de Unicen tuvo a todos sus protagonistas en Olavarría. Los fondos de Seguridad, los hogares de adultos mayores, más de Coopelectric.

Por Volver a las Fuentes, de Josefina Bargas y Alexis Grierson

En las últimas semanas las malas noticias del ámbito económico social se repiten en el orden local, ya sea por eco de las nacionales o por origen de nuestra zona directamente. Y a ese ritmo, más voces y más instituciones se suman con pronunciamientos y acción lo que engrosa las repercusiones.

Una de las noticias más fuertes ha sido el despido de 96 trabajadores de Cerro Negro. Sigue la conciliación obligatoria, hubo más reuniones y seguramente se estire como suele suceder en estos procesos. Es un tema que ya planteamos la semana pasada, por eso no vamos a detenernos aquí. Pero recordemos que el panorama inicial de la negociación no pretende el mantenimiento de los puestos de empleo, sino la mejor forma de salida. O sea, a los puestos de trabajo ya se los da por perdidos. De todas maneras, una fuente reveló que podría haber alguna que otra reincorporación, pero lamentablemente el panorama es sombrío.

A lo que vamos en este VAF es a centrarnos en las voces que se suman a la conversación sobre este tema. Dos nos resultaron llamativas en los últimos siete días. Por un lado, la Pastoral Social de la Diócesis de Azul. Este grupo del Obispado de Azul no suele expresarse y esta vez lo hizo con contundencia para expresar “preocupación” y “lamento” por los despidos. Apuntaron a la paralización de la obra pública y a la apertura de las importaciones como disparadores de la situación. Es decir, coinciden plenamente en la lectura que presentó el sindicato SOECO.

“El privilegio de lo económico sobre lo humano tiene consecuencias que desdichadamente ya conocemos y que volvemos a lamentar, porque no aprendimos la herida que se causa al corazón del ser nacional que tanto nos cuesta construir en unidad” definió la Pastoral. Y además, estiró el impacto hacia “la comunidad política de Olavarría” y “en todo nuestro pueblo”. “El crecimiento económico nunca será bienvenido si se produce en detrimento del crecimiento humano, social y laboral” agregaron. Toda una definición de prioridades, ¿no?

Hubo otro organismo que se pronunció. La Comisión por la Memoria lo hizo el 24 de Marzo en las distintas actividades que se hicieron durante la jornada. Nosotros escuchamos el comunicado al cierre de la sesión del HCD y en el acto que se concretó en el Parque de la Memoria previo a la marcha.

El documento denuncia el «vaciamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia por parte del gobierno nacional» y la «destrucción de políticas públicas destinadas a garantizar derechos”. Tras la detallada exposición de esos aspectos, la Comisión añadió más temas que hacen a críticas a la gestión nacional.

La caída de puestos de trabajo fue uno de los planteos presentados para añadir: «nuestra solidaridad para los 96 trabajadores despedidos de Cerro Negro el 20 de marzo (actualmente en conciliación obligatoria ) y los 200 trabajadores despedidos del gremio AOMA de varias canteras del partido de Olavarría».

La Comisión por la Memoria también hizo referencias a los fondos para el funcionamiento de las universidades nacionales y la caída de ingresos de jubilados. «El gobierno decidió que la jubilaciones sean variables de ajuste» sostuvieron para cuestionar que «el gobierno nacional promueve la violencia y la represión anulando el diálogo democrático». Más adelante también denunciaron que «criminalizan el derecho constitucional a la protesta».

«Los derechos son conquistas de nuestro pueblo y nos toca defenderlos frente al avasallamiento de un gobierno que promueve la miseria planificada y la destrucción de la soberanía». Otra definición de prioridades que incorpora un llamado a la acción. (Acá el comunicado completo).

El miércoles por la mañana, frente a la sede de PAMI se vio la segunda manifestación en Olavarría de jubilados y jubiladas autoconvocados. Tras semanas de que estas protestas se concreten en CABA, se replicaron en nuestra ciudad. La dirigente de CGT Regional Olavarría, Estela Peralta, docentes e integrantes del movimiento Nuestra América se sumaron en apoyo.

Hablaron varios jubilados que expusieron su situación económica. Los montos de los haberes y el acceso a medicamentos son los dos temas principales de queja. No llegan a cubrir las “necesidades mínimas de supervivencia”.

Otras alarmas que se encienden y que deberían resonar para el gobierno nacional. Por lo pronto, en lo local ya se escuchan.

Legislativas bonaerenses: calendario del misterio

¿Y cuándo vamos a votar? La verdad, no lo sabemos. Es una respuesta realmente difícil de responder pero, aparentemente, sabemos cuándo lo vamos a saber. La fecha límite sería el 3 de abril, con el Gobernador dispuesto a desdoblar las elecciones por decreto si no hay una postura concreta en la Legislatura que otra vez volvió a patear el debate. Pero hay nuevos actores, hay más presiones…y sólo falta poner a discusión en el recinto de la legislatura.

En la semana, Diputados intentó tratar el tema pero entró en un cuarto intermedio hasta el próximo 3 de abril. Allí vale recordar está el olavarriense Martín Endere, del Pro, quien ya manifestó estar a favor de suspender las PASO y desdoblar las elecciones, incluso culpando a la interna del peronismo por dilatar dicha decisión.

Y los intendentes empezaron a jugar su juego: más de 44 jefes comunales del peronismo le pidieron al Gobernador que utilice la herramienta del decreto y desdoble las elecciones. Las razones ya las expusimos, nos quedaremos con algunos datos y guiños interesantes: no firmaron ni Nelson Sombra (Azul) ni Maximiliano Wesner, de hecho de la Sección sólo lo hizo Gustavo Cocconi (Tapalqué). Pero no es el único intendente que apoya el desdoblamiento.

Días atrás, el Foro de Intendentes de la UCR presentó una carta entregada en mano al Gobernador para que tome la decisión de desdoblar. Fue firmada por una veintena de jefes comunales entre ellos “Tito” Capra (General Alvear) y José Luis Salomón (Saladillo).

Decíamos que el intendente Wesner no firmó la nota presentada por los jefes comunales, ¿qué piensan en ese sector del peronismo? Hay una fuerte creencia de que no es momento de “provincializar” la elección, por el contexto que atraviesa la Provincia en particular (con consecuencias propias de 6 años de gestión sumado al desfinanciamiento del Gobierno Nacional que el bonaerense aún no reconoce como falencia de Milei y sí de Kicillof) y que el problema de los dos sistemas electorales se generó por decisión de la gestión Milei.

Traducido: si se va a plebiscitar una elección, que sea la del Gobierno Nacional. Unificar todo eso el 26 de octubre es, entonces, lo que cree el cristinismo que se debe hacer para tener un marco de análisis a futuro.

Además, todavía hay dudas en torno al cuidado de la boleta y los fiscales, sumado a los resquemores propios de la situación interna del peronismo.

Esto no es lo que creen del sector de Kicillof, que señalan que el volumen político en la Provincia está para plantear un desdoblamiento y “facilitarle la vida a la gente” a la hora de votar teniendo en cuenta los dos sistemas. También sobrevuela la sensación de cómo se van a dirimir las cuestiones internas sin PASO. “Creemos que habrá unidad en muchos lugares” admitió uno de los consultados por este newsletter. En Olavarría, por ahora, todo parece ordenado incluso con los kicillofistas.

Si nos trasladamos a los legisladores de nuestra Sección, Geraldine Calvella (La Libertad Avanza) adelantó que el proyecto para suspender las PASO saldría el pasado jueves, pero finalmente no tuvo rodaje. “El costo electoral no es una variable porque las PASO no sirven” dijo.

También se metió en las alianzas con el PRO: dijo que las puertas están abiertas para “quienes compartan las ideas. Si han sido opositores al gobierno, pero ahora quieren sumarse porque le dan los números, no van a encajar”.

Y la pregunta sobre el rol de Ezequiel Galli era cantada: señaló que con este tipo de negociaciones y acuerdos, lo que hacen es evitar tener que “tragarse sapos” como los que por ahí vendrían, en caso de hacer alianzas electorales. ¿El objetivo máximo? “Reforzar a La Libertad Avanza, no trabajar para una alianza con el PRO”.

En paralelo, Alejandra Lordén (diputada radical de la Séptima) dijo que su postura histórica fue desdoblar para discutir los temas de la Provincia y que el Gobernador “juega a las escondidas” para no decir cuándo vamos a ir a votar. Lo hizo en diálogo con Martín Rodríguez de Radio Olavarría y pidió “reglas claras” sobretodo tras romper la tradición de no cambiar reglas en años electorales.

Lo concreto es que después de tres o cuatro ediciones, el domingo próximo podríamos tener la tan ansiada respuesta a cuándo votamos.

Las elecciones en Unicen

El viernes a la mañana estuvieron al mismo tiempo en el campus de Unicen el actual rector Marcelo Aba, quien busca la reelección, y la fórmula opositora: Laura Giosa y Silvia Stipcich. Ellas encabezaron una reunión muy poco habitual en el ámbito de la universidad, que fue la presentación de propuestas. Es que en general hay lista de unidad y los candidatos no salen a buscar votos.

En el auditorio de la Facultad de Ingeniería tuvieron muy buena convocatoria, estuvo casi lleno, y entre los asistentes hubo varios de los que van a poder votar el día de la asamblea. No nos vamos a detener en la presentación, sólo mencionar que plantearon como prioritaria la obra de la Facultad de Salud. Vale decir: Giosa es la primera mujer en la historia que busca convertirse en rectora de la Universidad, con la particularidad además que no es de Tandil, es la decana de Derecho de Azul. Stipcich, por otra parte, es decana de la Facultad de Exactas de Tandil y muchos halagan su «impecable» gestión en dicha casa de estudios.

En tanto, Aba llegó para participar del acto de inauguración del edificio de la carrera de Ingeniería en Agrimensura, donado en 2022 por el Consejo Profesional de Agrimensura. El rector destacó que esa donación implica la confianza del sector privado en un contexto adverso para las universidades: “Se crea en momentos en que somos atacados, nos tratan de todo lo que se les cruza por la cabeza, nos recortan los presupuestos. El sector privado, en este caso, el Consejo de Profesionales considera que la universidad pública sigue siendo un lugar donde depositar esa magnitud de fondos”.

En el acto también fue mencionada la obra paralizada de la Facultad de Salud. “Estamos en la lucha y solicitando, pidiendo constantemente al Gobierno Nacional la terminación de la obra de la Facultad de Ciencias de la Salud”. ¿Quién lo dijo? Maximiliano Wesner. ¿Va para Rector? No, pero tuvo un discurso muy vinculado a la gestión universitaria.

Como les decíamos: en la Unicen habrá elección a rector entre dos listas y la foto de hoy muestra a la situación muy pareja. Igualada, diría. ¿Quién definirá tamaña decisión para el futuro universitario de la región? Olavarría tiene todos los números.

El Consejo Superior definió que la elección de rector será el próximo 13 de mayo. Y Olavarría además de aportar muchos votos que podrían torcer la balanza hacia uno u otro lado, también tiene una particularidad única en su historia: podría haber elección de decano en las tres sedes.

¿Efecto contagio tras lo sucedido en Sociales? Pareciera, en un análisis general de la situación, que las históricas estructuras de poder que tuvieron injerencia en el camino de las facultades está “de salida” o no tienen el peso contundente que tuvieron hace años. Tal es así, que muchos de los consultados no dudan en señalar como “cuestión” cómo podría ser el futuro de las casas de estudio sin dirigentes de peso como Guillermo Cicconi en Sociales o “Lalo” Ferreyra en Ingeniería, que tuvo protagonismo en la inauguración de la nueva sede de Agrimensura.

Volviendo a lo estríctamente electoral, vale recordar que en Sociales hay dos listas disputando la sucesión de Gabriela Gamberini como decana: por un lado, Gustavo Flensborg y Nicolás Casado, por el otro Maximiliano Peret y Emilio Tévez. Semanas de reuniones, de presentaciones, de buenas y malas sensaciones para con uno y otro dependiendo el sector. El final por ahora está muy abierto.

En Ingeniería, la foto que le contamos semanas atrás cambió por completo: cuando todo estaba dado para que el ingeniero Marcelo Spina busque una nueva reelección como decano, ciertas indecisiones y dudas le dieron pie para que María Peralta anuncie sus intenciones para ir por la reelección. De hecho, el anuncio hizo que Spina también confirme que se retiraría de la profesión para iniciar el proceso de jubilación.

Desde el sector docente, en tanto, surgió una propuesta que habrá que seguir de cerca: Betina Bravo tendría intenciones de quedarse con el decanato. De importante trayectoria dentro de la unidad académica, por ahora también contaría con avales para intentar ser.

Si nos trasladamos a Salud, la situación es aún más compleja: cuando todo parecía dado para que Héctor Trebucq tenga una gestión más como decano de la casa de estudios, un debate de fondo en torno a las carreras de Medicina y Enfermería, su importancia dentro de la gestión y las decisiones de los últimos cuatro años generaron que de mínima se piense una sucesión opositora.

¿Quién encabeza esa propuesta? Su actual vicedecana, Betina Bernardelli. Cada Facultad es un mundo, y más allá de la unanimidad en acompañar cualquier proyecto que traiga consigo la finalización de obras del edificio de avenida Pringles, también las carreras, la extensión e investigación están en juego. Y en ese debate aparecería otra línea.

Como decimos con este tema, es la foto del 30 de marzo. Que puede ser totalmente distinta de acá al 13 de mayo y a las sucesivas elecciones de decanos en Olavarría. Incluso con posibles fuertes batacazos en las unidades académicas.

Seguridad: sin Wesner, pero con fondos

El gobernador Kicillof presentó el Fondo de Seguridad para Municipios y firmó el convenio de entrega con 120 intendentes que estuvieron en un acto en la Escuela de Policía en Berazategui. No estuvo Maximiliano Wesner. Se explicó que si bien estaba previsto que viajara, no lo hizo por cuestiones personales y avisó a la Gobernación de su ausencia.

Hubo intendentes de todos los sectores partidarios para este reparto de 170 mil millones de pesos. A Olavarría le tocan 602 millones de pesos, el primer desembolso será de 240,8 millones (40%) en los próximos días.

El dinero estará afectado exclusivamente para políticas públicas destinadas a la Seguridad. No tenemos más precisiones, pero recordemos que en el acto de apertura de sesiones del HCD Maximiliano Wesner hizo varios anuncios sobre este área, entre ellos que se adquirirán 6 móviles que ya se gestionan con el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Del acto en Berazategui vamos a señalar que Kicillof mostró que prevé que el tema seguridad esté al tope de agenda en la campaña electoral. Consideró que la inseguridad será utilizada por la administración libertaria para hacer “campaña sucia y roñosa”. Además, se quejó de los recortes de la gestión de Javier Milei y de que “hay niveles de violencia que vienen subiendo y con discursos violentos que también la promueven”, sostuvo. Y añadió: “Si en los conflictos y las diferencias se emanan desde las altas autoridades que hay que resolverlas de manera violenta, agresiva, odiando al otro, qué le vamos a enseñar a los pibes en las escuelas si en los más altos niveles, cuando alguien no está de acuerdo, hay acusación, insulto, hablar de intervenciones, de renuncias”.

Por otro lado, el Municipio dejó otro anuncio importante esta semana: se licitará la pavimentación de 18 cuadras en dos barrios de Loma Negra con una inversión de 510 millones de pesos.

Bajó todos los cambios

La semana pasada comentamos lo que habían dicho los directivos del sindicato de Luz y Fuerza sobre las finanzas de Coopelectric: «inminente quiebra» fueron las palabras elegidas. Contamos que el tema se trató en la asamblea de delegados realizada.

Hace unos días habló el presidente de la cooperativa, Alberto Miotti, y respondió a lo expuesto por el sindicato. “Hay una situación difícil, no es crítica para mañana ni para pasado” sostuvo. Su tono y sus dichos buscaron llevar calma ante el panorama.

En rigor, Miotti desmintió al secretario de LyF, Eduardo Amaya. Pero no directamente. Es que reconoció la información que el sindicato había dado en cuanto a las deudas. Pero, sostuvo que los pagos fueron renegociados y hasta le agradeció a Amaya su rol activo para llegar a los acuerdos. Miotti afirmó que Coopelectric “solo mantiene una deuda” y es con CAMMESA donde informó que renunció quien llevaba adelante el diálogo con las distribuidoras deudoras.

“A nadie se le debe sueldo ni van a dejar de cobrar a fin de mes” planteó Miotti quien definió la situación de deuda de la cooperativa en términos de “dificultad”. También negó el cierre de las delegaciones de Coopelectric en las localidades.

Ante la consulta de VAF por esta gran diferencia de criterios, en un muy estricto off se habló de un conflicto que atravesaron Coopelectric y el sindicato entre diciembre y marzo que terminó de forma negativa para las pretensiones de los gremialistas. Ese final, dicen, fue lo que derivó en la conferencia de la semana anterior. En on nadie lo reconoce.

Un debate que regresa

La situación de irregularidad de los hogares de adultos mayores cobró relevancia local en las últimas semanas, después de que un principio de incendio afectara a uno de estos establecimientos. Si sos intendente y no tuviste este tema en agenda, ¿realmente fuiste intendente?

Unos días antes, se había tratado en el Concejo Deliberante un pedido de informe del bloque La Libertad Avanza sobre el tema, que además era la insistencia del mismo pedido que se había presentado en 2024 y que no tuvo respuesta. El concejal Oliver Gamondi remarcó que “la situación es preocupante” y remarcó que no se sabe cuántos establecimientos funcionan y que hay solamente dos están habilitados. El resto funciona en la irregularidad. Adriana Capuano habló de unos 80 geriátricos en funcionamiento.

¿Quién lo tiene que habilitar? El Ministerio de Salud provincial. El Municipio tiene el rol de control, pero no poder de policía. El tema es súper complejo y cada algunos años vuelve a plantearse. Hay un tironeo de poderes y los roles se terminan desdibujando: no es difícil advertir que es muy complejo para la Provincia controlar este tipo de servicios. Tampoco es difícil ver que para los municipios es más sencillo en términos de cercanía, pero que requiere un volumen de trabajo y de personal que no necesariamente tienen disponible.

Carlos Manzur, del sindicato ATSA, que nuclea al personal que trabaja en esas instituciones, planteó no solo atención deficiente sino condiciones laborales irregulares. Sostuvo que las personas alojadas “están en riesgo” y apuntó a que las consecuencias de la mala atención de salud suelen recaer en más gastos para el sistema municipal.

Hay más

Nuevo presidente de la UIO. Jorge Sobarzo fue elegido presidente de la entidad y César Longo pasó a ser secretario. “No hay sociedad que mejore si no se generan fuentes de trabajo, y nosotros justamente generamos eso” definió en la asamblea donde fue electo titular. ¿No te parece que volvimos a lo que hablamos al principio? Además, Carola Patané, dirigente de La Libertad Avanza, también integra la directiva. “Las decisiones políticas generan consecuencias en la industria” dijo en una nota que brindó a Radio Olavarría.

Viene Kreplak. El ministro de salud provincial llegará a la sede de la Facultad de Ciencias de la Salud de Unicen a una actividad organizada por el Centro de Estudiantes. Viene a presentar el libro que escribió con Yamila Comes, “Manual de Salud Pública: conceptos y herramientas para futuros sanitaristas”.

Emergencia agropecuaria. El diputado provincial Martín Endere presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en varios distritos del centro de la provincia a raíz de las inundaciones. ¿Sabías que el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó una propuesta similar la semana pasada?

No hubo sesión del HCD. Nos referimos a la sesión ordinaria que debió realizarse el jueves pasado. Debido a que hubo sesión especial el lunes (por el 24M) y que había pocos proyectos listos para debate, se pospuso para el 10 de abril.

ARCA, la atención al público sigue igual en Azul. Es lo que dijeron dirigentes libertarios en Azul en referencia al cambio de categoría de la oficina que se dispuso por normativa nacional. Desmintieron el cierre de la dependencia.

