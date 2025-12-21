Guía de Papa Noel para evitar que el «Regalo Envenenado» vacíe tus cuentas este diciembre

Por Lucas Moyano Especialista en Ciberdelitos y Evidencia Digital. Autor de Ciberdelitos Como Investigar en Entornos Digitales, Ediciones 1 y 2 Editorial Hammurabi

La Navidad es, por excelencia, la época de compartir. Sin embargo, para el mundo del cibercrimen, representa la «temporada alta» del engaño. En un contexto donde incluso Papá Noel realiza sus compras de forma digital, los delincuentes aprovechan el apuro de último momento, la ansiedad por la llegada de los envíos y el deseo de los usuarios por encontrar esa oferta imposible que alivie el bolsillo.

Para que este año el único que ingrese a los hogares sea Santa y no un hacker, es fundamental conocer los 5 «regalos envenenados» que circulan hoy en redes sociales y plataformas de mensajería, así evitas caer en la trampa

Los 5 fraudes más frecuentes:

1. El anzuelo del súper descuento (Phishing)

A través de WhatsApp o correo electrónico, circulan cupones con descuentos de hasta el 70% en tiendas de renombre. Al hacer clic, el usuario es redirigido a una web idéntica a la original.

La trampa: Solicitan datos personales y de la tarjeta para «validar» el beneficio.

La clave: Las ofertas reales están en los sitios oficiales. Las marcas no envían promociones críticas por mensajes privados «mágicos».

2. El paquete «retenido» (Cuento del correo)

Un SMS alerta que un envío (supuestamente de Correo Argentino o Andreani) tiene un problema de dirección o un impuesto pendiente de bajo monto.

La trampa: Al intentar pagar ese monto mínimo, la víctima entrega las credenciales de su tarjeta de crédito.

La clave: El correo oficial jamás solicita pagos extra por SMS. La verificación debe hacerse siempre con el código de seguimiento en la web oficial de la empresa.

3. Sorteos falsos en redes sociales

Cuentas que imitan a influencers o grandes marcas prometen consolas de última generación o viajes. Solo requieren registrarse en un enlace externo.

La trampa: Solicitan datos sensibles o un pago por «gastos de gestión».

La clave: Desconfiar de cuentas con pocos seguidores o de reciente creación. Si para ganar un premio hay que poner dinero, es una estafa.

4. La llamada del «Falso Operador» (Vishing)

Un supuesto empleado bancario llama para advertir sobre una «compra sospechosa». Con tono amable, pide un código SMS que el usuario acaba de recibir para «frenar» la operación.

La trampa: Ese código es el Token de seguridad para vaciar la cuenta desde otro dispositivo.

La clave: El banco nunca pide claves o tokens por teléfono. Ante la duda, corte y llame usted al número que figura al dorso de su tarjeta.

5. El comprobante de pago falso

Orientado a quienes venden artículos usados para costear los regalos. El comprador envía una captura de una transferencia por un monto mayor al acordado y pide desesperado la devolución de la diferencia.

La trampa: El comprobante es un montaje de Photoshop. Al «devolver» el dinero, la víctima envía sus ahorros reales a cambio de un papel pintado.

La clave: No entregar el producto ni realizar devoluciones hasta ver el saldo efectivamente acreditado en la propia app bancaria.

Guía de «Papá Noel» para una compra segura

Para que la única preocupación sea el menú de Nochebuena, es vital seguir estos tres pilares de seguridad:

Que revisar:

La Dirección Web: Busque el candado y que empiece con https://. La «S» es de Seguridad

El Vendedor: En Marketplace, verifique la antigüedad del perfil, Si es nuevo y publicaciones todas del mismo dia, sospeche

El Precio: Asi por ejemplo si un producto de iguales característica, que en otras páginas, esta en $300.000 te lo ofrecen en $50.000… el productos sos vos.

Que esta Navidad la alegría sea completa y sus datos estén a salvo.

¡Cuidate y protegé a los tuyos!

Que tengas Felices Fiestas. Lucas Moyano