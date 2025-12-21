Última vuelta

El Presupuesto 2026, aprobado en la previa pero con mucho por discutir y decir. La Jefa de Gabinete va al HCD. Conflictos laborales marcan el fin de año. Bianco y “más Estado”. La interna de LLA, en llamas.

Volver a las Fuentes, por Josefina Bargas y Alexis Grierson

A votar los números municipales

El martes sesionará el Concejo Deliberante. Una extraordinaria en la que se votará el Presupuesto 2026. El lunes se hizo una reunión de comisión en la que los concejales pudieron escuchar a la secretaria de Hacienda, Eugenia Bezzoni. No fue sola, pero lo pareció: la acompañó la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, aunque no habló durante la reunión.

La reunión fue expeditiva: la secretaria respondió preguntas que los concejales habían enviado previamente.

El regalo para el arbolito de Wesner va a ser el Presupuesto aprobado por mayoría. El dato no es ninguna novedad: el oficialismo tiene mayoría propia. Todas las consultas indicaron que el Ejecutivo no piensa en presentar un proyecto de modificación impositiva. Por ahora.

Es que la secretaria Bezzoni adelantó que se estudia un cambio en la tasa que pagan las empresas que poseen aerogeneradores.





Más allá de esto, varios concejales plantearon (en realidad, volvieron a plantear) sus dudas respecto de lo sucedido con la modificación de los mayores contribuyentes y piensan que hay una relación directa con una intención de suba.

En ese marco, Hilario Galli del bloque Pro, aclaró que está de acuerdo con la modificación de los mayores contribuyentes y hasta la consideró “un antecedente”. Pero advirtió que “el apuro” del oficialismo por la aprobación del tema es lo que abrió dudas en todos los bloques.

En paralelo, consideró que actualmente el Municipio no tiene una necesidad imperiosa de fondos ya que, destacó, que se han diferido los pagos a los principales proveedores y estimó que, iniciado el nuevo año, pueden postergarse aún más. Sumado ese escenario a los fondos que ya comprometió la Provincia con la ley de endeudamiento, le dan aire a una gestión que “tiene un problema hoy netamente financiero” dijo.

¿Qué va a pasar el martes? El bloque La Libertad Avanza adelantó que votará en contra y el bloque UCR votará en positivo. En tanto, el bloque Por Más Libertad no tenía una decisión tomada al momento de la consulta.

Muy resumidamente, las críticas a la gestión apuntaron a la mínima proporción de fondos destinadas a obras públicas y a lo que leyeron como una falta de propuesta para resolver el déficit.

El informe de gestión ¿se viene un debate?

Para el mismo martes en el HCD se programó la presencia de la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, quien brindará el informe de gestión. Entre los cuatro bloques opositores presentaron alrededor de 100 preguntas (acá un repaso de En Línea).

Entre los muchos temas planteados, hay preguntas por la situación del contrato con Coopelectric por el servicio eléctrico, que el Municipio dio por terminado, y por la declaración de emergencia en seguridad sobre la que se acusa al Ejecutivo de incumplir. Hay una respuesta por la tangente: en el cierre anual del Consejo de Seguridad, se informó que en comparación con el año pasado bajaron entre 10 y 12% los robos y hurtos.

La cuestión a la que hay que prestar atención es al orden de los hechos. Hasta donde pudimos saber, la intención de la Presidencia del HCD era que primero se realizara la sesión con la votación del Presupuesto y la ordenanza del Programa de Lucha contra la Tucura y, luego, Landívar brindaría su informe.

Pero al menos un sector del HCD pretende que se haga de manera inversa: que primero hable la funcionaria y luego pasar a la votación de las ordenanzas. Se amparan en el “espíritu” de la ordenanza que fija la realización de este tipo de informes. Es lo que contamos la semana pasada: se establece que la exposición del funcionario a cargo debe hacerse antes de la presentación del Presupuesto. Este año se dieron condiciones y plazos que impidieron el cumplimiento al detalle de la normativa vigente, pero aún así hay atención al desarrollo de los eventos.

Cuando lo que importa es el tamaño

Mientras todo esto sucede, se discute, se negocia y se define en reuniones de concejales hay una pelea por lo bajo y es por la distribución de las oficinas del Concejo.

Claro, se remonta a la renovación del HCD. Hubo dos bloques que modificaron más que los otros su composición: el Pro se redujo a la mitad -pasó a tener tres miembros- y La Libertad Avanza se duplicó -pasó a tener cuatro miembros-. El hecho es que quedaron con los mismos espacios que tenían: los primeros dos habitaciones bastante amplias y los segundos, una sola habitación en la que quedan un poco apretados. A los concejales hay que sumar los secretarios: dos por el gallismo y uno por LLA.

La pretensión del bloque libertario es un intercambio: pasar al sector con dos oficinas y que los otros se queden con la que actualmente ocupan. Pero los del Pro se resisten.

Hace pocos días Guillermo Lascano hizo un intento de presionar directamente a un secretario del otro bloque y hasta buscó sumar el aval de las autoridades del Concejo. Pero no lo logró. El secretario de bloque Pro no se movió y desde la secretaría del HCD aplicaron directamente la sanitización de manos.

Acomodar el desorden

Y mientras tanto, La Libertad Avanza sigue entrampado en sus internas. Todas las lecturas llevan a un camino de dos líneas fuertes, las dos bendecidas por el partido oficial pero con insalvables diferencias. Y a cada paso que se da, las diferencias se profundizan.

En la semana estuvo el coordinador seccional en Olavarría, Pablo Disalvo, con varias reuniones en las que intentó acercar a las partes pero sin éxito. El punto crítico de esta historia es la suerte de Oliver Gamondi, que tuvo un ofrecimiento para ocupar un cargo de gestión -nacional- pero con sospechas de que, en el fondo, hay una intención de que no vuelva al HCD. Larga historia.

Para contextualizar, la Séptima Sección aún está revuelta, las coordinaciones no tienen la autoridad suficiente y en muchos distritos ni siquiera denominaron nuevos coordinadores. Lo concreto es que en Olavarría esto ya sucedió y, tal como te contamos hace una semana, Celeste Arouxet fue ratificada en dicho lugar.

Disalvo intentó acercar a las partes para que se amiguen con la novedad, pero no hubo buena aceptación incluso con mensajes de intento de reanudar el diálogo por lo bajo. Hubo un encuentro con Marcelo Petehs y Adela Casamayor (Por Más Libertad) y también con Celeste Arouxet y Guillermo Lascano.

¿Hubo otra reunión? Sí, con Oliver Gamondi, o que lo tuvo como protagonista como mínimo: se explicó a este newsletter que hubo un ofrecimiento concreto para que encabece la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que tiene una delegación en Olavarría, controversial por los últimos movimientos, nombramientos y renuncias.

Independientemente de la respuesta de Gamondi (que no obtuvimos hasta el cierre de la edición aunque las sensaciones eran pesimistas) habría otra intención de fondo con la que se especulaba. Si Gamondi aceptara el cargo, y bajo la política (bajo una excepción que transcurre por estos días) de que no deben ocuparse dos lugares al mismo tiempo, no podría ir al Concejo Deliberante en reemplazo de Guillermo Lascano el próximo año cuando deje su banca para volver a PAMI. Es decir, no estaría la chance concreta de que asuma y se pueda ir, por ejemplo, a Por Más Libertad.

En el lugar de Lascano, entonces, estaría ocupado por Sebastián Catanzaro y en caso de que renunciara o no aceptara, Carlos Alberto Ripoll. Eso siempre respetando el orden de género de aquel antecedente de 2019 y en base a la lista de 2023 que encabezó Lascano como candidato a concejal y llevó a Arouxet como candidata a intendenta por La Libertad Avanza.

El año se cierra y el lío político continúa. Incluso, promete más capítulos en enero, en pleno verano y con la actividad un poco -tiene pinta de que muy poco- más mermada que lo esperado.

¿Un dato más? La llegada de Disalvo tuvo una cuarta reunión de la que se obtuvieron poquísimos datos, pero uno que logró trascender es que están buscando “figuras fuertes” para representar a La Libertad Avanza en Olavarría. ¿Por dónde están buscando? Por los sectores productivos … probablemente en una semana tengamos más novedades. Ante la consulta de este newsletter, hubo un especial hermetismo por el tema. Pero prometieron que se conocerán detalles durante la semana. El dato viene en la bolsa de Papá Noel.

Despidos, paro y conciliación

Podría ser el resumen del conflicto que atraviesan el sindicato AOMA con la empresa Cementos Avellaneda. Comenzó el miércoles cuando el sindicato de los mineros denunció 6 despidos en la cementera. Hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo tras la cual se inició un paro «por tiempo indeterminado». Alejandro Santillán aseguró que desde la empresa “en reuniones privadas manifestaron que no descartaban seguir desvinculando trabajadores de otros sectores”.

Cementos Avellaneda emitió un comunicado en el que desmintió las argumentaciones de AOMA: “no existe ningún proceso de reestructuración ni recorte de personal en curso”. Desde la compañía señalaron que las declaraciones del secretario de la seccional de AOMA Olavarría son “falsas”. La explicación presentada da cuenta de que en julio pasado, tras la puesta en funcionamiento de una nueva línea de producción el sindicato presionó “reclamando la incorporación de más personal”. La empresa accedió con contratos por «un período de prueba» durante el que -sostienen- se demostró cuál era la dotación de personal necesaria. Así se dieron por terminados los contratos de “las últimas seis personas incorporadas al sector de despacho”.

En ese mismo comunicado, la cementera planteó que seda un contexto “complejo para la industria”. En ese sentido, advirtió por las medidas de AOMA que calificó de “irracionales ponen en riesgo la normal operación de la compañía y la estabilidad de las fuentes de trabajo”.

Al día siguiente el paro seguía declarado, pero AOMA difundió videos del interior de Cementos Avellaneda para denunciar actividad con personal fuera de convenio mediante el que la empresa seguía en operación. Santillán dijo que “con personal fuera de convenio autorizaban a entrar los camiones tolva para que los puedan cargar”. En ese marco, cuestionó públicamente a la empresa: “esta es la empresa que después en los medios nos trata de que somos mentirosos. Es la empresa que está diciendo que están teniendo una terrible crisis”.

Hubo una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo desde donde se declaró la conciliación obligatoria por 15 días hábiles. Según esa medida, todo debe retrotraerse al martes: deshacer los despidos y levantar el paro. Pero el escenario sigue en confrontación ya que desde AOMA aseguran que la empresa se niega a sostener a esos 6 empleados y, por lo tanto, el sindicato sigue con la medida de fuerza.

Por otro lado, durante el viernes se conoció otro conflicto: en este caso, en Cerro Negro, donde la empresa amenazó con no pagar los aguinaldos. Duró pocas horas, ya que rápidamente hubo reuniones con el sindicato donde la cuestión quedó aclarada y regularizada.

A todo esto, en paralelo, durante el jueves, la conducción nacional de AOMA se sumó a la manifestación en rechazo al proyecto de reforma laboral que iba a debatirse desde ese día en el Congreso. Hubo marcha y acto en Plaza de Mayo donde estuvieron, entre otros, representantes de la CGT local y del sindicato Luz y Fuerza. También de los empleados de comercio hubo representación y, en lo local, se vio a la dirigencia del CECO con sombreros que llevaban la leyenda “No a la reforma laboral” en el acto de entrega de viviendas con el que se completó el barrio de Junín y Sarmiento.

En la sede del PJ hubo una reunión, con mucha asistencia, organizada desde la CTA en la que expuso Lucas Miriuka sobre el proyecto presidencial.

Después del acto y cuando la CGT nacional había adelantado la intención de pasar al paro, el Gobierno postergó el debate: inicialmente querían aprobar todo antes del 31 de diciembre, pero ahora pasó a las sesiones extraordinarias que se harán en febrero.

La gira de “más Estado”

Como dijimos recién, se entregaron 22 casas del barrio CECO 3, lo que significó que ahora así, 100 familias tienen casa propia. El acto se hizo a pleno sol, en una tarde agobiante. Llegó para la entrega el ministro de Gobierno y principal armador político de la Gobernación, Carli Bianco, además del director del Instituto de la Vivienda Diego Menéndez.

Bianco venía de una «gira» de tres días por localidades bonaerenses. En su discurso sobre el escenario hizo hincapié en el impacto de las políticas de Javier Milei, especialmente en Olavarría: la caída de la obra pública y su impacto en el rubro construcción y la deuda de 13 billones de pesos a la gestión provincial. Contó que antes del acto había estado reunido con Wesner durante mucho tiempo y que esos también fueron los temas de la charla. Dijo que el intendente le presentó indicadores preocupantes, los que -añadió- coinciden con los datos que manejan en la Provincia.

El funcionario habló con los medios locales. En esa charla mostró un gesto muy kicillofista: le pidió un mate a un vecino que participaba del acto, lo fue tomando mientras respondía preguntas, pero no se lo devolvió hasta el final. Subrayó las obras públicas que se impulsan desde la Gobernación y mencionó las gestiones y trabajos que hizo en los tres días previos en distintas localidades. El punto en común es “a todos los lugares que fui, no solo muy agradecida la gente por las viviendas, por el centro universitario, por los elementos que fuimos llevando a cada uno de los lugares, sino que a partir de eso me dicen, bueno, pero ahora necesitamos otra escuela, otra carrera en el centro universitario, más viviendas”.

“Todo el mundo te pide más Estado. Ese es el mensaje, que la gente tiene muchas necesidades y a diferencia de lo que hace el gobierno nacional, que no se hace cargo de ninguna de esas necesidades, es un gobierno nacional muy raro. Yo creo, nunca había visto, nunca había visto que es un gobierno que se mueve como si no tuviera ni territorio ni población” definió.

Atendió al disparo resultado de las elecciones de septiembre y de octubre para concluir en que “cuando discutimos los temas de la Provincia ganamos con comodidad” y que “cuando se discutió otra cosa, hubo un empate en la Provincia de Buenos Aires. Perdimos las elecciones por 30.000 votos, 0,3%”. Sin embargo siguió: la gente “va perdiendo rápidamente esa esperanza, en la medida que la situación económica se complejiza. Y acá es uno de los lugares en donde se ve más patente”. En ese punto repasó la caída de la construcción y de la industria para referirse a Olavarría: “están despidiendo todos los días gente de las cementeras, de las productoras. Y bueno, me parece que el punto es que es un modelo que va en contra de la producción en general”.

Sobre los reclamos que le hacen a la Provincia que no le hacen a Nación, Bianco hipotetizó sobre la “sinceridad” del Gobierno Nacional que “dijo que no la iba a hacer. Sencillamente por eso”.

Cortitas

Se salvó la Zona Fría. En la votación del Presupuesto 2026 de Nación en la Cámara de Diputados, el capítulo que proponía eliminar el subsidio al gas fue descartado por una ajustada votación. Así quedó fuera del texto que será tratado en el Senado, que de todas maneras podría reincluirlo.

Cargas sociales de las cooperativas. Desde el MTE, Emiliano Llorente, comparó los regímenes tributarios de las cooperativas de las empresas incluidas en la Ley de Contrato de Trabajo. Con detalle de las cargas, descuentos y aportes que hace cada sector muestra que la diferencia es mínima. Su planteo apunta a revisar la «ganancia del sector privado» antes que cuestionar los aportes de las cooperativas. En realidad es una recomendación: leé acá los detalles.

La primera firmante: Evelyn Díaz. La interna del peronismo provincial está que arde y el Senado es uno de los campos de esa batalla. Desde el «cristinismo» buscan presionar a la vicegobernadora y presidenta de esa Cámara para que convoque a sesiones antes de fin de año. Es largo de explicar pero están en juego las vicepresidencias, la suplencia en una banca y la ampliación de la producción estatal de medicamentos. En esas presiones, entre los senadores que las avalan, están dos de la Séptima: la olavarriense Díaz y la azuleña Inés Laurini. (acá los detalles) ¿Habrán hablado este tema entre Bianco y Wesner?

