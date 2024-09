Tomala vos, damela a mi

enlineanoticias.com.ar

Los pases de Neonatología y el Cementerio Loma de Paz. La visita sorpresa de Santilli a Olavarría. La comadreja y otro foco de conflicto entre el STMO y el Municipio. ¿Habrá interna radical?

Volver a las Fuentes, por Josefina Bargas y Alexis Grierson

La comadreja hospitalaria

Si no pasaba el sábado, podríamos escribir que durante la semana se dio una segunda polémica entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores Municipales con una planilla, algo que tuvo acusación y también aclaración de la comuna. Pero no, una comadreja se cruzó en nuestros planes. Y agudizó aún más la situación.

Por la tarde del sábado, desde el gremio dieron a conocer un video en el que denunciaban que “una rata” (enorme) escapaba del área de quirófanos a escobazos por parte de empleadas. Incluso, denunciaron que “atacó” a las trabajadoras que la sacaban del lugar.

Esta versión ganó en fuerza en medios gestionados por inteligencia artificial. A medida que la pelota crecía, el Municipio intervino y rápidamente aportó claridad con una desmentida y un relato de qué fue lo sucedido.

Para ser una rata parecía muy grande. Tanto, que finalmente se corroboró que se trataba de una “comadreja colorada” una especie que se la suele encontrar a la vera del arroyo Tapalqué, ubicada a pocas cuadras del centro de salud. Señalaron que ingresó y que fue ahuyentada, tal como se aprecia en los videos, a escobazos.

De hecho, a los minutos apareció un segundo video en el que se puede corroborar que efectivamente es otra especie, ya sin lugar a las dudas. Algunos interpretaron que puede ser un hurón, otros una comadreja, bueno, no era un ratón/rata y eso quedaba claro.

Con el correr de los minutos, a su vez, se cruzaron dos versiones: hubo una intervención efectiva de un veterinario del área de Bromatología. Mientras los consultados por este newsletter afirmaron en un principio que luego de haber salido se la dejó ir a su hábitat, minutos después se indicó que finalmente fue atrapada y llevada a La Máxima para que quede en un ámbito más amigable que un Hospital Municipal, claro.

El contexto no es menor: todo se da en medio de una conciliación obligatoria entre Sindicato y Municipio por “atraso salarial” y “malas condiciones de seguridad e higiene” en el Hospital Municipal. Si bien hubo un compromiso y un plan de obras que el Municipio llevará adelante en el centro de salud, esto complejiza la situación.

Tanto, que en medio de todo esto hubo dos publicaciones que aparecieron casi en tándem: por un lado, el ex intendente Ezequiel Galli que posteó en su Instagram la leyenda “Salud (?)” y un sticker, propio, con una lágrima en el rostro, evidenciando tristeza. Es una de las primeras veces que -más allá de las sutilezas- el ex jefe comunal critica abiertamente a la gestión Wesner.

Lo que fue aún más agudo fue el posteo de Hilario Galli (ex funcionario y actual concejal del Pro) que denunció que “Olavarría de a poco se va convirtiendo en el mundo del revés. En el hospital viven los roedores y en la máxima se mueren (y varios animales más)” adjuntando, además, animales muertos en el Bioparque.

Demasiadas cosas en poco tiempo, y de forma consecutiva, cual dominó: minutos después, la Subsecretaria de Recursos Humanos y Planificación Natalia Álvarez fue la voz oficial en confirmar el hecho pero desmentir algunas cuestiones: “a raíz de un video viralizado en el que se quiere mostrar que hay una rata en el hospital, queremos informar que es un animal silvestre, una comadreja roja, generalmente se encuentran en cercanías del arroyo. Entró al Hospital, horas más tarde fue atrapada y llevada a La Máxima”.

Tras dar cuenta de que “están los videos de cuando entra y cuando sale” expresó que desde la comuna “lamentamos que se quiera alarmar a la población y desprestigiar al Hospital Héctor Cura”.

La historia, hasta ahí, quedó abierta. Pero nuevamente aparece la tensión en el centro de salud comunal, por momentos, el centro de poder que disputa el sindicato y el Municipio. Y mientras tanto…

Ahora sí, se termina la conciliación obligatoria

Según logró saber este newsletter, la conciliación obligatoria entre el STMO y la comuna finalizaba el pasado miércoles y el Municipio pidió una prórroga por cinco días más, por lo que la intervención del Ministerio de Trabajo de la Provincia finalizará oficialmente durante esta semana.

Con dos particularidades: la primera es que el STMO no logró, en los días de conciliación, que el Municipio discuta la cuestión salarial. La comuna se mantuvo firme en el acuerdo paritario que habían firmado por tres meses y que justamente terminará cuando se pague el salario de agosto con un incremento del 5%.

La segunda es que el Municipio logró, con la intervención del Ministerio de Trabajo, llevar la discusión al mes que correspondía, septiembre. De todas maneras, con los antecedentes de lo sucedido en conciliación más el amague de medidas de fuerza en el Hospital, no parece que sea la mejor de las negociaciones. Con un antecedente marcado: desde el inicio de la gestión, Municipio y STMO lograron firmar sólo una vez un acuerdo paritario, en junio. Los acuerdos anteriores fueron o con Ministerio de Trabajo mediante, o el que sucedió por decreto a inicios de año. Parece todo un desafío.

¡Sorpresa! Santilli estuvo en Olavarría

Y como quien no quiere la cosa, recién el sábado trascendió (este newsletter se enteró de casualidad, vale decir) que el diputado nacional y referente del Pro, Diego Santilli, estuvo en Olavarría el lunes pasado.

Luego de trascendida, se hicieron las consultas pertinentes: era una visita “agendada” para el 19 de agosto pero que se pospuso por diversas cuestiones que derivaron en su realización el lunes 26, una semana después.

Participaron, además de Santilli y el presidente del bloque Pro en la Cámara de Diputados de la Provincia, Agustín Forchieri, el ex intendente Ezequiel Galli (como referente seccional, ahora ahondaremos sobre esto), concejales locales, el diputado provincial Martín Endere junto a su asesor Marcelo Fabbi (ex funcionario municipal), la referente de Podemos Azul y concejal Natalia Colomé; la bolivarense María “Pity” Quibus, y el ex candidato a intendente de General Alvear, Martiniano Valerga.

Fue en una reunión en la que se dialogó sobre política y el “estado de situación” no sólo nacional, sino también provincial y los distritos de la Sección. Fue “en sintonía con lo que viene haciendo el Pro” que es “acompañar y aportar desde la experiencia de gestión, ver cómo se vienen desenvolviendo los distritos (sobre todo los que actualmente son oposición) y marcando la línea crítica sobre lo que sucede a nivel nacional con Javier Milei”.

Si bien Santilli es de los dirigentes que está más cerca de la fusión de La Libertad Avanza con el Pro (y se sostiene en el equipo amarillo) a Olavarría llegó con el mismo discurso y línea que impulsa Mauricio Macri: “no hay que perder identidad, vamos a acompañar en lo que corresponda pero también rechazar lo que sea necesario”.

En lo interpretativo, se trató de “un gesto para mostrar que Ezequiel Galli sigue estando en la referencia seccional del Pro”. Aunque hubo cautela en este vertiginoso escenario político: “es la foto de hoy, después puede pasar otra cosa pero hoy está claro que si Santilli vino a reunirse de forma privada hasta Olavarría y mostrarse ante la dirigencia es un espaldarazo fuerte” al ex intendente.

¿Habrá internas de la UCR?

Mientras se levantaba la bandera de la unidad, los pajaritos cantaban y todo era armonía…por ahora en la Provincia habrá internas en el radicalismo. Es que un acercamiento entre Martín Lousteau (senador y presidente del comité nacional) y el diputado Facundo Manes generó el impulso de la figura de Pablo Domenichini para intentar destronar al oficialismo encabezado por Maximiliano Abad, también senador nacional.

Desde el oficialismo de Abad, en tanto, impulsan la candidatura del ex intendente de Trenque Lauquen y ex candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio Miguel Fernández. Logró un consenso importante entre prácticamente todos los intendentes boina blanca, un sector de legisladores y dirigentes bonaerenses de alcance nacional, pero no logró acercar -por ahora- al sector de Manes y Evolución.

De hecho este sábado Fernández participó de un multitudinario almuerzo en Saladillo, pago de Alejandra Lordén, con un respaldo explícito al ex jefe comunal.

Para llevar la discusión a Olavarría es un poco complicado, porque hay que dar vuelta todo. Aquí, el oficialismo provincial es oposición y la oposición bonaerense es oficialismo. Belén Vergel (que pertenece a Evolución) es la presidenta del comité UCR y esta contienda declarada abre las puertas a una posible elección en Olavarría.

Tras algunas consultas de este newsletter, la oposición (que desde la Sección tiene referencia en la diputada Lordén y el senador Alejandro Cellillo) tendría intenciones de realizar un armado local para participar de las elecciones ante el candidato o candidata que postule el actual oficialismo, que se descuenta buscarán renovar mandato por dos años más.

Pero todo está por verse: incluso, la intención estaría en competir en todos los niveles, incluso por la gestión de la Juventud Radical.

Cuando decimos todo está por verse, es porque el armado es por si la interna surge, pero todavía resta saber qué pasará con el oficialismo: ¿habrá una convocatoria a la unidad? ¿Buscarán evitar los comicios? En año previo de legislativas y sin un acuerdo con el Pro y la Coalición Cívica en el horizonte, pareciera que la UCR tiene todo para ir con lista propia a las elecciones. ¿Cómo se gestionará esa propuesta?

Es la gran discusión en todos los niveles. Y Olavarría no es la excepción.

Ampliación y cierre

Pasaron dos meses desde que públicamente se planteó el cierre de la empresa Neonatología S.A. Fue ayer, con una emotiva despedida de familiares de ex pacientes y ya ex empleados en el hall de entrada de la clínica Cemeda.

Nadie lo confirmó públicamente, nadie de la empresa se expresó. Pero el cierre del mes fue el final de un servicio que por unas tres décadas contuvo, salvó vidas, acompañó a recién nacidos y sus familias y dio trabajo a enfermeros, mucamas y administrativos.

El silencio de la empresa fue absoluto. Incluso no se presentaron en una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo convocada el viernes por la presentación del sindicato ATSA. Ante esa audiencia fallida, Carlos Manzur informó que pidió otra audiencia. Son 9 trabajadores directos afectados por la medida. Mucamas y una administrativa quedaron sin trabajo.

La previa de este final se vivió el miércoles. El Municipio anunció que fortaleció y amplió el servicio de neonatología del Hospital: implicó sumar al personal de enfermería de la empresa -con condiciones laborales diferentes a las que tenían-, abrió el área de alta complejidad con cuatro unidades -el doble de pacientes que mensualmente se derivaban a Cemeda, pero muchas menos que las disponibles en la clínica que brindaba atención regional- e incorporó aparatología. Encabezados por el subsecretario de Dirección Médica y director del Hospital, Fernando Alí, expusieron médicas, enfermeras y el encargado de aparatología e infraestructura.Aseguraron que estas gestiones se hicieron del 9 de julio en adelante, cuando se hizo pública la posibilidad del cierre.

En la conferencia Alí buscó no ser él quien confirmara el cierre de la empresa, pero los anuncios prefiguraban el final con toda claridad. El servicio municipal se preparó para reemplazar al privado a partir del final del contrato que mantenían, que venció ayer. El subsecretario también informó en referencia a contactos con el Ministerio de Salud provincial, que desde el Hospital también se proyecta la cobertura para obras sociales.

Desde ATSA, Manzur había expuesto que había un problema financiero para la empresa vinculado con la cantidad de pacientes que se recibían (había caído a la mitad), pero también dejó entrever que los propietarios -neonatólogos- tenían una decisión personal de no continuar. De cualquier manera, el cierre se hacía previsible y la definición municipal fue extenderse para tapar el hueco en la prestación local.

Otra respuesta: Loma de Paz

El contrato para la gestión y mantenimiento del cementerio parque con la empresa Malvinas S.A. ya se había extendido y finalizó también ayer. Pero hubo una respuesta un tanto diferente del Municipio, si lo comparamos con lo que sucedió con neonatología.

Primero la comunicación: apenas cuatro renglones enviados el viernes para informar que la prestación pasó a la cooperativa ´Manos a la obra´. Continuarán trabajando los mismos operarios que ya estaban prestando servicios y la oficina administrativa seguirá con su horario habitual en Moreno 2775”. Y eso fue todo.

De hecho, se conocieron más detalles por un comunicado de Transporte Malvinas en el que se vio, incluso, al Secretario de Obras Públicas Orfel Fariña firmando el traspaso en las puertas del cementerio. “Queremos agradecer a los vecinos de Olavarría y al Municipio por la confianza depositada desde 2016. También deseamos hacer un reconocimiento muy especial a todos los trabajadores de Loma de Paz y a los proveedores que nos acompañaron todos estos años” indicó la empresa en dicha comunicación.

¿Cómo y por qué se decidió contratar a esa cooperativa? ¿Se consideraron otras empresas? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuál monto? ¿Hay cambios en las condiciones de la prestación? Son algunas preguntas que nos quedan y, por ahora, no hay explicación. Se entiende que será información que se dará con el correr de los días.

Sí es cierto que la decisión de “revisar contratos” con la empresa Transportes Malvinas ya estaba tomada desde el inicio de la gestión -lo comentamos en VAF hace varios meses- y se tradujo primero en la no renovación de la concesión del manejo de la planta de reciclaje y ahora en el final de la concesión para la gestión del cementerio parque, que se había iniciado en 2016. En los dos casos, curiosamente, las prestaciones pasaron a cooperativas.

Sumamos algo más: en esta revisión de contratos, se dijo en off (y ya varias veces en on) que el contrato de Malvinas es el más importante que tiene el Municipio. Y, además, uno de los que más aristas tiene porque no sólo es recolección de residuos y mantenimiento, también incluía reciclaje, Loma de Paz, entre otras cuestiones. ¿Vamos camino a una unificación de tareas?

Cortitas

Al HCD. Ya dijimos que las condiciones de higiene del Hospital quedaron (otra vez) en el centro de las noticias ayer y que Fernando Alí fue uno de los protagonistas de la semana. Si mezclamos los dos temas nos sale que la comisión de Salud del Concejo citó al director del Hospital en base a un pedido de informe de los concejales libertarios por tres temas: limpieza, insumos y aparatología.

¡Habemus delegados! Se celebraron las elecciones de delegados el pasado domingo y, como primer dato a destacar, nuevamente hubo baja participación: en dos de las tres elecciones hubo asistencia de menos del 20% del padrón habilitado. Caso contrario al de Espigas, con más del 50% de participación, en unos comicios donde Abel Dotti le ganó a Luis Manzur (el delegado que fue apartado de su cargo por “exceso de facultades” y volvió a postularse). El viernes, Wesner se mostró con los tres ganadores Dotti, Alejandro Pereira De Matos (Sierras Bayas) y Néstor Crevatin (Sierra Chica) además de los únicos postulantes del resto de las localidades María Cecilia Roth (Hinojo), Claudia Alejandra Ricci (Recalde), Gabriel Suburu (Loma Negra) y Mariel Elizabeth Arouxet (Santa Luisa). “A cada uno de ellos el intendente Wesner les comunicó que la decisión adoptada por el Municipio es respetar la voluntad popular, por lo que los ratificó como delegados” se explicó en un comunicado.

Entrega de 112 lotes con servicio. En un muy emotivo acto, más de 112 familias recibieron el decreto y el acta de tenencia provisoria de los terrenos que se generaron tras un acuerdo con el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Cuando hay viviendas o terrenos implicados, suelen ser los actos más importantes -y emotivos- de una gestión. En el plano más estricto de lo político, cuatro fuerzas políticas participaron de la entrega: el Municipio con el intendente Wesner, la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el presidente del HCD Guillermo Santellán y el titular de Casa de Tierras, Juan Sanchez, la titular regional del FISU Eva Méndez Llorente, la concejal María José Gonzalez (ex directora de regularización dominial y actual concejal del Pro), Celeste Arouxet y Guillermo Lascano (Anses y Pami) junto al concejal Oliver Gamondi (media falta, llegó tarde) y podríamos incluir como cuarta fuerza al concejal de Libertad Olavarría, Marcelo Petehs. Más allá de alguna chicanita, el acto transcurrió con mucha concordia y los vecinos fueron los protagonistas.

Los cruces por el Centro Educativo y Deportivo en el Matadero. El radicalismo salió fuerte contra la propuesta del Ejecutivo no por la propuesta en sí, sino por el lugar donde se busca ser emplazado: pidieron “estudios de impacto ambiental sobre la zona, y de ser así qué resultados se obtuvieron”. En la semana, Francisco González y Sebastián Matrella recorrieron la obra. En paralelo, Eduardo Rodríguez y Foro Olavarría celebraron la iniciativa dado que “se trata de una obra pública muy importante con un objetivo comunitario en un sector de la ciudad con amplias demandas”.Incluso, recordaron una propuesta muy similar de Rodríguez para ese lugar. “No entendemos los cuestionamientos de los concejales opositores sobre la obra, concejales que apoyaron la gestión Municipal anterior cuando se cerró el Matadero y que no hizo nada por el edificio y el barrio” acusaron. “Está perfecto que se haga esa obra. Pero primero que se realice una remediación y saneamiento del suelo, tal como lo establece la Ley Provincial ¿O acaso piensan exponer a niños y adolescentes en un predio contaminado?” respondió el radical González por Twitter.

Protesta de Sat Said. El sindicato de los trabajadores de telecomunicaciones reclama avances en la negociación paritaria, sin acuerdo desde julio. Vienen haciendo manifestaciones en distintos puntos de la provincia y este miércoles fue en Olavarría, frente a la sede de Personal-flow. “Entendemos que es injusto porque ellos mensualmente aumentan las tarifas, los abonos. Entendemos que hay una recesión, pero también es nuestro poder adquisitivo” dijo Hernán Arnaiz.

El newsletter

Esta publicación es la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. Tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.

