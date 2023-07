Cuando el tiempo se detiene: cómo es ser una estatua viviente

Eugenio Mitre es un artista olavarriense que oscila entre el mundo mundano y el mundo artístico. Intérprete, estatua viviente y multifacético, ha logrado llegar a miles de personas a través de sus obras e interpretaciones, especialmente, a la hora de detener el tiempo y convertirse en una auténtica estatua de acero. Para él, esto es una fusión entre la pasión y el trabajo.

“Mi amor por el estatuismo comenzó desde que era chico, al mirar a los artistas desde la costa, en Mar del Plata. Era un amor platónico que tenía con ellos”, cuenta el artista. Ese fue su primer contacto con un mundo que cambiaría su vida.

Pero fue en Olavarría donde dio el primer paso. El interés en hacer estatuismo empezó a crecer cuando conoció a una colega que era una estatua viviente. Pero cuando, en 2017, se lanzó una convocatoria para un seminario de estatuismo, “yo sentí que era mi momento y me anoté”, cuenta Eugenio. Las clases se dictaban viernes y sábados para completar un total de tres meses de intensivo.

Ese momento fue determinante para él porque logró solidificar algo que él considera “que son dos mundos”, porque luego de ese seminario Eugenio comenzó a tomar clases de teatro y visibilizar aún más su recorrido artístico en el transformismo.

Se abrió una puerta entonces que, a su vez, abrió muchas más. Así caracteriza él ese momento: “conocí un mundo mágico porque vos empezás a crear, se te abre la cabeza y todo es posible en el ámbito del arte callejero porque, además de ser maravilloso, es para todos, para el que tiene dinero y para el que no tiene”.

La primera vez que Eugenio se presentó como estatua viviente fue para los 150 años de Olavarría. El primer personaje fue Fray Romeo, un personaje histórico de Olavarría que rindió su vida a la ayuda de los más necesitados en plena crisis económica. “Lo amé y lo sigo amando”, declara.

Entrar en personaje

Una de las cosas que se enseñan en el seminario que hizo Eugenio Mitre es producir la vestimenta y aprender a maquillar para crear al personaje. Desde la confesión del primer vestuario al último hubo un gran recorrido, cambio de técnicas y nuevos aprendizajes.

Son muchos los trajes que ha logrado confeccionar Eugenio y, para él, no hay un personaje favorito. “No puedo elegir uno solo porque con todos tengo un cierto amor”, afirma. Pero un personaje con el que ha viajado mucho es El Principito, que es convocado especialmente para las escuelas y los jardines, porque “siento que es un libro que siempre va a trascender”, admite.

Otro personaje que le gusta mucho es Mahatma Gandhi. Mientras creaba a este personaje, “soñaba con alguna vez poder llevarlo a la India o Europa, es un sueño pendiente el llevarlo dentro de mi valija algún día”, cuenta emocionado.

Además, Eugenio interpretó en ocasiones a la estatua de la pareja de alemanes del Volga junto con una colega para la Kreppel Fest en Colonia Hinojo y para la Fiesta de la Masa Vienesa en Córdoba. También hizo al Inido Solari, a Lumiére, a un soldadito de plomo, entre otros.

Sin embargo, Eugenio se ha animado a dar un paso más allá y está planeando algo nuevo: hacer su propio personaje. Hace un año y medio que se le ocurrió la idea de hacer un cupido humano que “represente a todas aquellas personas que nos cruzamos en nuestra vida y que son una especie de aliadas o ángeles protectores”, explica.

Cupido puede ser un amigo, un familiar o una pareja y que podría o no estar en el plano terrenal. Entonces, “yo me lo imagino con alas invisibles, que cuando vos estás mal, aparecen, te acompañan”, expresa el artista. Pero aún está en proceso, ya que lleva mucho tiempo y dinero. “Muchas veces recorro ferias para conseguir ropa más barata y poder pintarla”, explica.

Del mismo modo, para ser estatuista resulta primordial estar bien preparado y saber llevar adelante la encarnación del personaje. Por eso, el artista cuenta que trata de no comer ni beber mucho líquido antes del show y tener muy presentes la concentración, la respiración y el ejercicio. “Hay que estar entrenado, liviano y entregado a la acción con la gente”, afirma Eugenio.

Igualmente, aunque se lleve a cabo toda una organización previa a la interpretación, “te pueden pasar un montón de cosas y debes seguir en el personaje”, recalca y cuenta anecdóticamente:

“Una vez me pasó que, cuando me llamaron desde el canal América para entrevistarme junto a una compañera, porque habíamos ganado dos medallas en un concurso representando a Olavarría, fue tanta la emoción y la adrenalina, que la cámara enfocó cómo me caía la lágrima mientras hacía mi personaje”, recuerda.

En cuanto a concursos, el último que participó fue en el festival Henderson Canta, donde obtuvo un premio. “Fue muy lindo porque la gente era la que te elegía. Me encantaría volver nuevamente”.

Sin embargo, en Olavarría no hay tantos eventos como para considerar dedicarse solamente a este arte. “Me da pena tener el perchero lleno de vestuarios porque a veces ves que hay eventos en la ciudad y no te convocan, no te llaman”, lamenta el artista, “quizás se podría explotar un poco más lo cultural”, añade.

Más allá de eso, Eugenio sigue con su trayectoria artística que tiñe, día a día, su cotidianidad. Con planes a futuro para sus presentaciones y participaciones en concursos, se encuentra muy motivado. Y eso hace que, paradójicamente, no se quede nunca quieto.