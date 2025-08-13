Entregaron subsidio y material deportivo a clubes de la ABO

En el mediodía de este martes el intendente Maximiliano Wesner recibió en el Salón Blanco a referentes de clubes que integran la Asociación de Básquet de Olavarría. El encuentro, que también contó con la participación de referentes de la Subsecretaría de Deportes, dio marco a la entrega de una segunda parte del subsidio que desde el Municipio es entregado a las entidades locales para seguir acompañando la competencia y la promoción de la disciplina. A la par, también se hizo la entrega de material deportivo.

“Seguimos acompañando el desarrollo y la actividad del básquet local”, enfatizó el intendente Maximiliano Wesner, quien en la actividad el jefe comunal estuvo acompañado por el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet, el director de Gestión Deportiva Enzo Jarrie y el Director de Deporte Social Pablo Coniglio.

El acompañamiento se traduce en un ingreso económico que cada uno de los clubes podrá disponer para afrontar los gastos de transporte, como así también en la concreción de inversiones que sirvan para seguir promoviendo la disciplina, como capacitaciones o indumentaria.

A la par, también se hizo la entrega de material deportivo por un valor de 500 mil pesos para cada club.